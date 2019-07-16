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РИА Новости

Урсулу фон дер Ляйен назначили новым председателем Еврокомиссии

Вчера, 20:45
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БРЮССЕЛЬ, 16 июл - РИА Новости, Мария Князева. Европарламент назначил Урсулу фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет.
Кандидатуру утвердили после долгих и непростых обсуждений.
Полномочия нынешнего руководителя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера заканчиваются в конце октября. Урсула фон дер Ляйен займет кресло главы высшего органа исполнительной власти Евросоюза.
Косметический ремонт. Евросоюз меняет пол, но сохраняет устои
3 июля, 17:43
Косметический ремонт. Евросоюз меняет пол, но сохраняет устоиИ всем сразу стало легко. И все вдруг поняли, что именно ее им и не хватало. Когда все кандидаты на пост главы Еврокомиссии уже были отвергнуты, они впервые выбрали себе фрау. Не Меркель. Но близко.
В материале Центра исследований европейской политики звучало много критики из-за выдвижения Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, в том числе из-за личной компетенции.
Депутаты Европарламента также критиковали сам выбор кандидата, поскольку лидеры стран-участниц Евросоюза отвергли процедуру выдвижения на эту должность представителя от ведущих партий ЕП.
Урсула фон дер Ляйен в 2013 году стала первой женщиной на посту главы Минобороны Германии. Накануне она объявила об отставке вне зависимости от результатов голосования в Европарламенте. Урсула фон дер Ляйен также стала первой женщиной на посту главу Еврокомиссии.
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Урсула фон дер ЛяйенЕвропейский парламентЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
Популярные комментарии
Еврокомиссию можно поздравить!!МО Германии развалила,теперь и комиссии не будет!!!Наш человек!!!!
16 июля, 20:46
СБСергей Брежнев
1700100
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