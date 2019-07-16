Урсулу фон дер Ляйен назначили новым председателем Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 16 июл - РИА Новости, Мария Князева. Европарламент назначил Урсулу фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет.
Кандидатуру утвердили после долгих и непростых обсуждений.
Полномочия нынешнего руководителя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера заканчиваются в конце октября. Урсула фон дер Ляйен займет кресло главы высшего органа исполнительной власти Евросоюза.
В материале Центра исследований европейской политики звучало много критики из-за выдвижения Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, в том числе из-за личной компетенции.
Депутаты Европарламента также критиковали сам выбор кандидата, поскольку лидеры стран-участниц Евросоюза отвергли процедуру выдвижения на эту должность представителя от ведущих партий ЕП.
Урсула фон дер Ляйен в 2013 году стала первой женщиной на посту главы Минобороны Германии. Накануне она объявила об отставке вне зависимости от результатов голосования в Европарламенте. Урсула фон дер Ляйен также стала первой женщиной на посту главу Еврокомиссии.