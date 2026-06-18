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Фицо считает ошибкой отказ от кандидатуры Шредера в переговорах с Россией - РИА Новости, 18.06.2026
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12:13 18.06.2026
Фицо считает ошибкой отказ от кандидатуры Шредера в переговорах с Россией

Фицо: отклонить кандидатуру Шредера на роль переговорщика с Россией было ошибкой

© Фото : @robertficoskРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : @robertficosk
Роберт Фицо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает ошибкой отклонение кандидатуры Герхарда Шредера на роль представителя ЕС на переговорах с Россией.
  • В СМИ появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией.
БРАТИСЛАВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает ошибкой, что кандидатура экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве представителя Европейского союза на переговорах с РФ была отклонена, к этой идее необходимо вернуться.
"Было большой ошибкой, и я скажу это сегодня на Европейском совете, столь решительно отклонить имя бывшего немецкого канцлера Шредера как возможного переговорщика, поскольку переговорщиком может быть только тот, кто знает и одну, и вторую сторону, не можете предложить переговорщика, который будет играть только на одной стороне… Думаю, что к этой идее нужно вернуться и начать переговоры, но кто-то должен прийти и сказать это", - сказал Фицо в ходе встречи с членами парламентского комитета по европейским делам в четверг.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
СМИ: Кошта согласовывает с лидерами ЕС позиции по переговорам с Россией
17 июня, 20:56
В последние дни в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией. Ранее уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и ее начальницы - нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Пушков: ЕС боится, что Трамп не хочет их видеть на переговорах по Украине
16 июня, 23:26
 
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