Фицо считает ошибкой отказ от кандидатуры Шредера в переговорах с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает ошибкой отклонение кандидатуры Герхарда Шредера на роль представителя ЕС на переговорах с Россией.
- В СМИ появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией.
БРАТИСЛАВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает ошибкой, что кандидатура экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве представителя Европейского союза на переговорах с РФ была отклонена, к этой идее необходимо вернуться.
"Было большой ошибкой, и я скажу это сегодня на Европейском совете, столь решительно отклонить имя бывшего немецкого канцлера Шредера как возможного переговорщика, поскольку переговорщиком может быть только тот, кто знает и одну, и вторую сторону, не можете предложить переговорщика, который будет играть только на одной стороне… Думаю, что к этой идее нужно вернуться и начать переговоры, но кто-то должен прийти и сказать это", - сказал Фицо в ходе встречи с членами парламентского комитета по европейским делам в четверг.
В последние дни в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией. Ранее уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и ее начальницы - нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.