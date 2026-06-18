Фицо считает ошибкой отказ от кандидатуры Шредера в переговорах с Россией

БРАТИСЛАВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает ошибкой, что кандидатура экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве представителя Европейского союза на переговорах с РФ была отклонена, к этой идее необходимо вернуться.