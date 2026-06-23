МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Украинская тема остается ключевой для европейских политиков, несмотря на множество проблем внутри ЕС. Правда, лидеры союза действуют весьма странно — посылают противоречивые сигналы и Киеву, и Москве.

Взаимоисключающие параграфы

Одним из наиболее резонансных интервью последних дней стала беседа министра иностранных дел Германии с европейскими телеканалами. Некоторые высказывания Йоханна Вадефуля звучали весьма противоречиво.

По словам дипломата, Европа готова к диалогу с Россией. Однако по-прежнему принципиально поддерживает киевский режим.

"Мы (ЕС. — Прим. ред.), конечно, не беспристрастны, мы на стороне Украины. <…> Но готовы к переговорам. Соответствующий сигнал направлен Москве", — подчеркнул Вадефуль.

По каким каналам и кто именно передал пресловутый "сигнал", министр не пояснил.

Зато от себя добавил: "Мы сможем обеспечить безопасность в Европе только вопреки России. Такова прозаичная и печальная реальность, и я должен проводить политику, исходя из этого". Видимо, дипломат предполагал, что это заявление должно сподвигнуть Москву на переговоры.

В интервью министра были другие яркие цитаты, но каждая так или иначе противоречила другой. Возникает вопрос: есть ли у Вадефуля, да и у всего ЕС, четкая внешнеполитическая концепция на российско-украинском треке? Со стороны ее пока не видно.

© AP Photo / Andreea Alexandru Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль © AP Photo / Andreea Alexandru Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль

Обреченные усилия

На фоне интервью главы немецкого МИД агентство Bloomberg, словно намереваясь прояснить фразу о "сигнале", сообщило: председатель Европейского совета (а это высший политический орган ЕС) Антониу Кошта пытается установить контакты с Москвой для подготовки переговоров по Украине. И якобы уже беседовал с кем-то из Кремля на эту тему.

Новость сенсацией на стала.

Еще в мае Кошта лично говорил изданию The Financial Times, что европейские лидеры якобы основательно готовятся к переговорам с Владимиром Путиным. Правда, объяснял он эту "подготовку" в первую очередь не искренним желанием наладить отношения, а тем, что в ЕС недовольны миротворческой активностью США. Поэтому, мол, надо самим побыстрее включаться в процесс урегулирования, чтобы не терять влияния.

Несмотря на формальную значимость Евросовета, роль его председателя незначительна. Кроме него, в орган входят главы государств и правительств стран ЕС, а также руководитель Еврокомиссии — сейчас этот пост занимает откровенно проукраинская Урсула фон дер Ляйен. Даже если принять на веру сообщения о попытках Кошты наладить контакты с Москвой, все его усилия пойдут прахом, пока он не заручится твердой поддержкой соратников.

© AP Photo / Virginia Mayo Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе © AP Photo / Virginia Mayo Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе

Переговоры на фоне глубоких ударов?

А они, даже если оставить в стороне фон дер Ляйен (ее дежурные заявления о неизбежном членстве Украины в ЕС уже мало кто воспринимает всерьез), опять же не демонстрируют целостного видения ситуации.

Например, на днях канцлер Германии Фридрих Мерц, босс Вадефуля, заявил: "Возможно, впервые появился шанс на мир (между Россией и Украиной. — Прим. ред.)". И тут же напомнил, что ФРГ продолжит поддерживать киевский режим и оказывать всевозможное давление на Москву. Хотя российские власти не раз предупреждали: такой подход неконструктивен и априори обречен на провал.

Не далеко от Мерца ушел президент Франции. На словах он также вроде бы за урегулирование, да и в самом начале СВО проявлял активность в попытках стать посредником. Теперь же Макрон бодро сообщает: "Мы договорились увеличить поставки [Киеву] средств ПВО, дополнительных систем и перехватчиков, а также дальнобойных вооружений".

О чем это говорит в действиетльности? Если есть дальнобой — значит, есть "добро" от ЕС, и киевский режим продолжит бить вглубь территории России. Как тут вести переговоры — вопрос риторический.

При этом Москва, как эпдчеркивали представители российской власти на самых разных уровнях, к диалогу готова. Но только с учетом своих интересов. Европа же пока не демонстрирует к ним никакого уважения — за исключением разве что спорадических заявлений Макрона о том, что без России невозможна архитектура безопасности на континенте. Такие слова французский президент произносил не раз — в 2019-м, в 2022-м, и даже в феврале 2026-го. Однако на фоне очередных обещаний дальнобоя для Киева дежурные призывы "жить дружно" теряют всякий смысл. И точно не вызывают доверия.

© AP Photo / Omar Havana Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон © AP Photo / Omar Havana Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон

Украина снаружи — провалы внутри

Европа по-прежнему тщетно пытается усидеть на двух стульях. Проблема в том, что это никоим образом не помогает ни диалогу с Россией, ни включению в переговоры по Украине хотя бы в духе США (которые все чаще указывают киевскому режиму на его место), ни единству самого ЕС, где признаки раскола становятся все более очевидными.

Проявляются они не только на межгосударственном уровне, но и внутри отдельных государств, где ведущие политические силы утрачивают влияние. Как, например, в Германии. Против Мерца уже начались протесты, и каждое новое его заявление лишь ухудшает положение. Как рассказала РИА Новости жительница Берлина Агнес, постоянная фиксация канцлера на украинской теме выводит из себя даже его формальных сторонников.

"У меня есть знакомые, которые ему искренне симпатизировали, и, наверное, до сих пор создают в опросах некую поддержку. Но им хочется слышать о том, как решать проблемы с повышением цен, другие внутренние вопросы. И постоянные разговоры о России в негативном ключе далеко не всем приятны. У многих есть друзья из вашей страны — те, кто раньше приехал сюда учиться, работать", — говорит Агнес.

У Макрона ситуация схожая. Баллотироваться на будущих выборах (уже в апреле 2027-го) он не сможет, идейного преемника пока не нашел, а если таковой и появится, французы уже едва ли будут безоговорочно ему доверять.

© AP Photo / Mohammed Badra Президент Франции Эммануэль Макрон во время голосования на выборах в Национальное собрание Франции на избирательном участке в Ле-Туке © AP Photo / Mohammed Badra Президент Франции Эммануэль Макрон во время голосования на выборах в Национальное собрание Франции на избирательном участке в Ле-Туке

"Это действительно проблема, у нас традиционно примерно известно, на кого ставит президент, и его сторонники за год знают, за кого голосовать в зависимости от своих предпочтений, — объясняет в разговоре с РИА Новости парижанка Аннетт. — Макрон абсолютно забросил внутренние дела, как будто ему все равно. Поэтому и растут рейтинги "Национального объединения" (правая партия действительно лидирует в опросах, — Прим ред.)".