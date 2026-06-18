Процесс вступления Украины в ЕС не будет быстрым, заявил Фицо

"Я никогда не отвергал идею о том, что Украина могла бы подать заявку на вступление в Европейский союз. Вы знаете, что было принято политическое решение, начались переговоры. Это звучит очень оптимистично, но это еще десять лет, огромное число этапов и переговоров", - сказал Фицо в ходе встречи с членами парламентского комитета по европейским делам в четверг.