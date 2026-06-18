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Процесс вступления Украины в ЕС не будет быстрым, заявил Фицо - РИА Новости, 18.06.2026
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11:16 18.06.2026
Процесс вступления Украины в ЕС не будет быстрым, заявил Фицо

Фицо: процесс вступления Украины в ЕС не будет быстрым

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что процесс вступления Украины в Европейский союз может занять не менее десяти лет.
  • Он заявил, что его правительство не поддерживает идею наделить Украину особым статусом в Европейском союзе и считает, что Киев должен выполнить те же условия, что и другие европейские государства.
БРАТИСЛАВА, 18 июн - РИА Новости. Процесс вступления Украины в Европейский союз может занять не менее десяти лет, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Ранее в четверг Фицо заявил, что его правительство не поддерживает идею наделить Украину особым статусом в Европейском союзе. По его мнению, Киев для членства в организации должен выполнить те же условия, что и другие европейские государства.
"Я никогда не отвергал идею о том, что Украина могла бы подать заявку на вступление в Европейский союз. Вы знаете, что было принято политическое решение, начались переговоры. Это звучит очень оптимистично, но это еще десять лет, огромное число этапов и переговоров", - сказал Фицо в ходе встречи с членами парламентского комитета по европейским делам в четверг.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня заявила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в сообщество.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Словакия не поддержит особый статус Украины в ЕС, заявил Фицо
Вчера, 10:23
 
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