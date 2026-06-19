Краткий пересказ от РИА ИИ Пушков заявил, что поддержка Украины стала для ЕС цементом для построения "европейского супергосударства".

Он отметил, что сторонники единой европейской конституции провалились на референдумах, и адепты идеи супергосударства решили пойти по другому пути — через сокращение прерогатив национальных государств и усиление полномочий Еврокомиссии.

По мнению политика, концепция европейского "супергосударства" рушится при проигрыше Украины в конфликте, и Евросоюз вернется к формату союза наций, отдельных государств, которые делегируют часть своих полномочий Брюсселю.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Поддержка Украины стала для Евросоюза своеобразным "цементом" для построения "европейского супергосударства", однако эта доктрина рухнет при проигрыше Киева в конфликте, заявил в интервью РИА Новости председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Необходимость поддержки Украины для ЕС становится важнейшим фактором аргументации, сплочения. Это вот тот цемент, на котором они строят европейское супергосударство", - сказал Пушков.

Сенатор напомнил, что в начале 21-го века ЕС уже пытался навязать странам-членам единую конституцию. По его словам, было три референдума по этому поводу: во Франции, в Нидерландах и в Ирландии, но сторонники единой европейской конституции везде провалились - страны не захотели наделять единый наднациональный центр своими полномочиями.

"И тогда они зашли с другой стороны. То есть конституционное оформление супергосударства было похоронено. Его адепты решили пойти по другому пути - через сокращение прерогатив национальных государств и накачивание полномочиями Еврокомиссии. А что такое накачивание полномочиями Еврокомиссии? Это фактическая передача национальных прерогатив на наднациональный уровень, в Брюссель. И вот, собственно, главная задача главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен - провести вот этот проект", - рассказал Пушков.

По мнению политика, концепция европейского "супергосударства" рушится при проигрыше Украины в конфликте.