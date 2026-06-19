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Пушков назвал поддержку Киева цементом для построения "супергосударства" ЕС - РИА Новости, 19.06.2026
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18:09 19.06.2026
Пушков назвал поддержку Киева цементом для построения "супергосударства" ЕС

Пушков: поддержка Украины стала цементом для создания супергосударства ЕС

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пушков заявил, что поддержка Украины стала для ЕС цементом для построения "европейского супергосударства".
  • Он отметил, что сторонники единой европейской конституции провалились на референдумах, и адепты идеи супергосударства решили пойти по другому пути — через сокращение прерогатив национальных государств и усиление полномочий Еврокомиссии.
  • По мнению политика, концепция европейского "супергосударства" рушится при проигрыше Украины в конфликте, и Евросоюз вернется к формату союза наций, отдельных государств, которые делегируют часть своих полномочий Брюсселю.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Поддержка Украины стала для Евросоюза своеобразным "цементом" для построения "европейского супергосударства", однако эта доктрина рухнет при проигрыше Киева в конфликте, заявил в интервью РИА Новости председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"Необходимость поддержки Украины для ЕС становится важнейшим фактором аргументации, сплочения. Это вот тот цемент, на котором они строят европейское супергосударство", - сказал Пушков.
Сенатор напомнил, что в начале 21-го века ЕС уже пытался навязать странам-членам единую конституцию. По его словам, было три референдума по этому поводу: во Франции, в Нидерландах и в Ирландии, но сторонники единой европейской конституции везде провалились - страны не захотели наделять единый наднациональный центр своими полномочиями.
"И тогда они зашли с другой стороны. То есть конституционное оформление супергосударства было похоронено. Его адепты решили пойти по другому пути - через сокращение прерогатив национальных государств и накачивание полномочиями Еврокомиссии. А что такое накачивание полномочиями Еврокомиссии? Это фактическая передача национальных прерогатив на наднациональный уровень, в Брюссель. И вот, собственно, главная задача главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен - провести вот этот проект", - рассказал Пушков.
По мнению политика, концепция европейского "супергосударства" рушится при проигрыше Украины в конфликте.
"Я не говорю, что разрушится Евросоюз, но он опять вернется к прежнему своему формату, когда это союз наций, отдельных государств, которые делегируют часть своих полномочий Брюсселю. И это будет сильнейший удар по позициям глобалистов, сторонников наднациональной Европы", - уточнил он
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