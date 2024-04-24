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Глава ЕК сделала шокирующее заявление о Путине - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942057754.html
Глава ЕК сделала шокирующее заявление о Путине
Глава ЕК сделала шокирующее заявление о Путине - РИА Новости, 24.04.2024
Глава ЕК сделала шокирующее заявление о Путине
Победа России на Украине изменит ход истории Европы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европейском парламенте. "Победа... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:35
2024-04-24T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
урсула фон дер ляйен
украина
владимир путин
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Победа России на Украине изменит ход истории Европы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европейском парламенте. "Победа [президента России Владимира - Прим.ред] Путина не только изменит карту мира &lt;...&gt;, она изменит ход истории Евросоюза. Наш союз больше никогда не сможет быть прежним", — сказала она. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для страны. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, урсула фон дер ляйен, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Владимир Путин
Глава ЕК сделала шокирующее заявление о Путине

Глава ЕК заявила, что победа России на Украине изменит ход истории в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Победа России на Украине изменит ход истории Европы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европейском парламенте.

"Победа [президента России Владимира - Прим.ред] Путина не только изменит карту мира <...>, она изменит ход истории Евросоюза. Наш союз больше никогда не сможет быть прежним", — сказала она.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для страны. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУрсула фон дер ЛяйенУкраинаВладимир Путин
 
 
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