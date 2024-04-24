https://ria.ru/20240424/ukraina-1942057754.html

Глава ЕК сделала шокирующее заявление о Путине

Глава ЕК сделала шокирующее заявление о Путине - РИА Новости, 24.04.2024

Глава ЕК сделала шокирующее заявление о Путине

Победа России на Украине изменит ход истории Европы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европейском парламенте. "Победа... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:35

2024-04-24T15:35

2024-04-24T15:35

специальная военная операция на украине

в мире

россия

урсула фон дер ляйен

украина

владимир путин

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Победа России на Украине изменит ход истории Европы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европейском парламенте. "Победа [президента России Владимира - Прим.ред] Путина не только изменит карту мира <...>, она изменит ход истории Евросоюза. Наш союз больше никогда не сможет быть прежним", — сказала она. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для страны. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240424/ukraina-1941951952.html

россия

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в мире, россия, урсула фон дер ляйен, украина, владимир путин