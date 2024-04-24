Глава ЕК сделала шокирующее заявление о Путине
Глава ЕК заявила, что победа России на Украине изменит ход истории в ЕС
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Победа России на Украине изменит ход истории Европы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европейском парламенте.
"Победа [президента России Владимира - Прим.ред] Путина не только изменит карту мира <...>, она изменит ход истории Евросоюза. Наш союз больше никогда не сможет быть прежним", — сказала она.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для страны. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
"Победа [президента России Владимира - Прим.ред] Путина не только изменит карту мира <...>, она изменит ход истории Евросоюза. Наш союз больше никогда не сможет быть прежним", — сказала она.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для страны. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.