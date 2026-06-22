Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова отметила актуальность сатиры в стихотворении Самуила Маршака «Вся Европа», написанном в годы Великой Отечественной войны.

Она привела примеры персонажей из стихотворения, сопоставив их с историческими фигурами того времени.

Захарова сравнила современных политических деятелей ЕС с германскими чиновниками времен Великой Отечественной войны, отметив схожесть их действий.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила актуальность сатиры в стихотворении советского поэта Самуила Маршака "Вся Европа", написанном в годы Великой Отечественной войны.

"Ровно 85 лет назад началась самая кровопролитная война в истории. Не "Восточный фронт Второй мировой войны", а ультимативная, бескомпромиссная, самая жестокая война на уничтожение – Великая Отечественная. И хотя говорить о ней можно – и нужно! – со всех аспектов, есть один, о котором нельзя забывать", - написала она в своем Telegram-канале

Захарова привела строчки стихотворения Маршака "Вся Европа", которое было напечатано на 37-й день войны.

"Каждая строчка – конкретный персонаж. "Опереточный испанец" – "Голубая дивизия" генерала Муньоса Грандеса, 18000 добровольцев, отправленных Франко на Восточный фронт. "Подручный Дорио" – Жак Дорио, бывший коммунист, переметнувшийся к фашистам и создавший Легион французских добровольцев против большевизма", - пояснила она.

Восемьдесят с лишним лет спустя стихотворение Маршака читается так, будто написано вчера, отметила официальный представитель МИД РФ.

"Вся Европа" снова собирается – медленнее, чем хотелось бы организаторам, и ровно с тем же результатом. Опереточные контингенты прибалтийских стран, чешские снаряды, списанные немецкие "Леопарды", датские пушки и "три бельгийца с половиной" в лице брюссельской бюрократии, которая никак не может согласовать очередной пакет. Кличут…", - написала Захарова.