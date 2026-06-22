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Захарова отметила актуальность сатиры в стихотворении Маршака "Вся Европа" - РИА Новости, 22.06.2026
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11:00 22.06.2026

Захарова отметила актуальность сатиры в стихотворении Маршака "Вся Европа"

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова отметила актуальность сатиры в стихотворении Самуила Маршака «Вся Европа», написанном в годы Великой Отечественной войны.
  • Она привела примеры персонажей из стихотворения, сопоставив их с историческими фигурами того времени.
  • Захарова сравнила современных политических деятелей ЕС с германскими чиновниками времен Великой Отечественной войны, отметив схожесть их действий.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила актуальность сатиры в стихотворении советского поэта Самуила Маршака "Вся Европа", написанном в годы Великой Отечественной войны.
"Ровно 85 лет назад началась самая кровопролитная война в истории. Не "Восточный фронт Второй мировой войны", а ультимативная, бескомпромиссная, самая жестокая война на уничтожение – Великая Отечественная. И хотя говорить о ней можно – и нужно! – со всех аспектов, есть один, о котором нельзя забывать", - написала она в своем Telegram-канале.
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Захарова привела строчки стихотворения Маршака "Вся Европа", которое было напечатано на 37-й день войны.
"Каждая строчка – конкретный персонаж. "Опереточный испанец" – "Голубая дивизия" генерала Муньоса Грандеса, 18000 добровольцев, отправленных Франко на Восточный фронт. "Подручный Дорио" – Жак Дорио, бывший коммунист, переметнувшийся к фашистам и создавший Легион французских добровольцев против большевизма", - пояснила она.
Восемьдесят с лишним лет спустя стихотворение Маршака читается так, будто написано вчера, отметила официальный представитель МИД РФ.
"Вся Европа" снова собирается – медленнее, чем хотелось бы организаторам, и ровно с тем же результатом. Опереточные контингенты прибалтийских стран, чешские снаряды, списанные немецкие "Леопарды", датские пушки и "три бельгийца с половиной" в лице брюссельской бюрократии, которая никак не может согласовать очередной пакет. Кличут…", - написала Захарова.
Она также сравнила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу евродипломатии Каю Каллас с германскими чиновниками времен Великой Отечественной войны Иоахимом фон Риббентропом и Йозефом Геббельсом.
"Риббентропа сменила фон дер Ляйен, Геббельса – Каллас, но схема та же. Собирают "всю Европу". Получают то, что получают", - резюмировала Захарова.
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РоссияМария ЗахароваСамуил МаршакУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
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