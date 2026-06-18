ЕК не ответила на вопрос, возможно ли ускоренное принятие Украины в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еврокомиссия уклонилась от ответа на вопрос о возможности ускоренного принятия Украины в Евросоюз.
- Первый переговорный кластер по вступлению Украины в Евросоюз был открыт, при этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.
БРЮССЕЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Еврокомиссия уклонилась от ответа на вопрос, возможно ли ускоренное принятие Украины в Евросоюз, как того хочет Владимир Зеленский.
Евросоюз и Украина открыли в понедельник первый переговорный кластер по вступлению страны в политический блок. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ЕС развалится, если Украина будет принята в сообщество.
"Зеленский примет участие в заседаниях Европейского совета, мы должны позволить этим дискуссиям состояться там, и у вас будет возможность завтра задать нашему председателю (Урсуле фон дер Ляйен - ред.) вопросы об итогах этих обсуждений", - сказал журналистам представитель ЕК Олоф Гилл.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.