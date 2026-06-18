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ЕК не ответила на вопрос, возможно ли ускоренное принятие Украины в ЕС - РИА Новости, 18.06.2026
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14:22 18.06.2026
ЕК не ответила на вопрос, возможно ли ускоренное принятие Украины в ЕС

ЕК уклонилась от ответа на вопрос, возможно ли ускоренное принятие Украины в ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия уклонилась от ответа на вопрос о возможности ускоренного принятия Украины в Евросоюз.
  • Первый переговорный кластер по вступлению Украины в Евросоюз был открыт, при этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.
БРЮССЕЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Еврокомиссия уклонилась от ответа на вопрос, возможно ли ускоренное принятие Украины в Евросоюз, как того хочет Владимир Зеленский.
Евросоюз и Украина открыли в понедельник первый переговорный кластер по вступлению страны в политический блок. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ЕС развалится, если Украина будет принята в сообщество.
"Зеленский примет участие в заседаниях Европейского совета, мы должны позволить этим дискуссиям состояться там, и у вас будет возможность завтра задать нашему председателю (Урсуле фон дер Ляйен - ред.) вопросы об итогах этих обсуждений", - сказал журналистам представитель ЕК Олоф Гилл.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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