"Это кровавый навет": Кая Каллас наконец-то перешла красную черту

В классическом анекдоте ковбой попадает в засаду индейцев и думает: "Ну теперь все". "Еще не все, — возражает внутренний голос. — Стреляй в вождя". Ковбой стреляет, вождь падает, индейцы с криком бегут в атаку. "Вот теперь все", — констатирует внутренний голос.

В реальной политике ковбой — это глава дипломатии Евросоюза и экс-премьер Эстонии Кая Каллас. Ей бы коров пасти из-за явной к тому предрасположенности, но евродипломатку тянет на перестрелки, а тот вождь, в которого она между делом пальнула, — это еврейское государство Израиль. Теперь действительно все.

"У меня нет иного выбора, кроме как разорвать все контакты с госпожой Каллас до тех пор, пока она не откажется от кровавого навета в адрес единственного в мире еврейского государства, которое также является единственной демократией на Ближнем Востоке. И именно это я и делаю", — заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

Иными словами, евреи прекращают отношения с Евросоюзом по дипломатической линии из-за Каи Каллас — и больше нет почти никого, кто бы на этой линии остался. Американцы ею брезгуют, китайцы игнорируют, про русских и говорить нечего. Нам правильно кажется, что Моську для того и взяли на работу, чтобы лаяла на слона (то есть на Россию). Но немногие знают, что чувство брезгливости в отношении этой дамы разделяет большое число государств и политиков, потому что в их адрес тоже гавкнули что-то из ряда вон.

Израиль присоединяется к бойкоту демонстративно и с осознанием, что конфликта с ним элиты ЕС старались избежать, несмотря на все то, что творится на Ближнем Востоке. Для Германии, политического и промышленного локомотива Евросоюза, дружба с еврейским государством — что-то вроде справки о том, что нацизм остался в прошлом. Канцлер ФРГ надевает кипу и плачет о жертвах преступлений Гитлера, чтобы не такими явными казались параллели между Третьим рейхом и собственной деятельностью Мерца по милитаризации Германии, окормлению бандеровцев и отправке танков на восточный фронт.

Еще одна немка, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, из кожи вон лезет, чтобы заглушить критические голоса в адрес Израиля, которые в ЕС все-таки есть — в основном со стороны левых правительств в горячих странах типа Испании. И в момент, когда антиизраильский бунт был почти подавлен, вперед вышла Каллас и сравнила еврейское государство с ЮАР времен апартеида. Своеобычно не сообразила вовремя, на кого ей можно батон крошить и в каких вождей стрелять.

Только вот а был ли выстрел? Вдруг не от Каллас исходит "кровавый навет", а она сама в кои-то веки жертва навета?

По версии министра Саара, эстонка "проявляет навязчивую и вопиющую несправедливость по отношению к Израилю". В реальности Каллас старается ближневосточные бойни не комментировать, так как единой позиции у ЕС нет, а ее личный профиль — война с Россией.

Глава израильского МИД утверждает, что его коллега из ЕС допустила "непозволительное сравнение" в ходе визита в Мексику, который прошел в середине прошлой недели. В Мехико правительство сейчас левое и по взглядам антиизраильское, но мало интересующееся внешней политикой: больше сконцентрированы на себе, а когда не на себе, то на большом соседе — США, латиноамериканском мире или проблемах дружественной Кубы, а Ближний Восток — это от них далеко. Каллас могла что угодно ляпнуть в частной беседе по случаю, но по официальным каналам Евросоюза антиизраильские высказывания не передавались и в СМИ не цитировались.

В итоге о том, что глава дипломатии ЕС считает режим еврейского государства апартеидом, мир узнает от самого еврейского государства, будто оно подслушивало или ему нажаловались. Бывает и такое, но официальная дипломатия иначе устроена и не раздувает частные разговоры до повода к разрыву отношений: когда доходит до реального разрыва, настоящих поводов всегда предостаточно.

Со своей стороны, Каллас будто перепугалась, поняв, что раздора с Израилем работодатели ей не простят. Заявила, что ценит отношения с еврейским государством, и выступила за "уважительный и конструктивный диалог", который "является основой дипломатии при возникновении разногласий". Да, это говорит та же самая фурия, которая заявляла, что с Россией нужно не разговаривать, а просто воевать (так завещали ЕС британцы, но это и ее личная, а также общеприбалтийская дурь).

На этом месте мог бы быть большой разговор о том, как Израиль гнет европейские элиты и расчесывает свои обиды, чтобы отвлечь внимание от действий ЦАХАЛ на земле. Однако, вопреки традиции политических заговоров, в этой истории именно Израиль похож на орудие в чужих руках. Точнее — на политического киллера, которому заказали Каю Каллас.

Как любой ограниченный хам, вопиюще не соответствующий своей должности, неистовая эстонка нажила себе армию врагов: по месту работы их не меньше, чем за линией фронта. Первыми ее манерой начали возмущаться политики, не настроенные на третью мировую войну или даже вечную холодную, как хотела бы Каллас. Именно они указывали на неэффективность евродипломатки и ее аппарата во всех делах и на всех направлениях. Теперь их оценки часто цитируют, но в суть претензий по-прежнему не вдаются. Курс на противостояние с Россией пересмотру не подлежит, война Европе — по-прежнему мать родна, просто с некоторых пор от эстонки хотят избавиться и крупные игроки ЕС: Германия, лоббирующая интересы Китая Испания и особенно Франция.

Идейное лидерство Парижа в том, чтобы отобрать у Каллас полномочия, представителей на местах и аппарат, объясняется, вероятно, тем, что эстонка поцарапала гордыню лично президенту Эммануэлю Макрону, общаясь с ним в духе "мы посовещались, я решила, ты сделай".

Однако главный враг Каи — это Урсула. Смертельный враг с тех пор, как эстонка попыталась вызволить из подземелий Еврокомиссии Монстра Барлемона — сверхвлиятельного в прежние времена еврочиновника Мартина Зельмайера, которого глава ЕК ненавидит и боится. Попытку пресекли, но с тех самых пор у Каллас начались проблемы и о ней стали говорить в Брюсселе то, что в России давно заметили: она настолько несносна, что работает против своих же.

Выстрел по ней со стороны Израиля из-за надуманности повода похож на услугу за услугу: за то, что Урсула отстаивает позиции еврейского государства в Брюсселе, оно проклянет ее аппаратного врага — Каллас — и в очередной раз подтвердит довод о том, что современная Европа не может позволить себе такого главного дипломата, с которым прочий мир отказывается разговаривать.