"Грозит подорвать": в ЕС забили тревогу из-за Каллас и фон дер Ляйен

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Негласное противостояние между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каи Каллас грозит подорвать позиции ЕС, пишет газета El Pais.

Как пишет издание, этот бюрократический спор уже перерос в борьбу за право контролировать рычаги власти вместе с возможностью определять политический нарративы.