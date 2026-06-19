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"Грозит подорвать": в ЕС забили тревогу из-за Каллас и фон дер Ляйен - РИА Новости, 19.06.2026
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03:54 19.06.2026 (обновлено: 03:55 19.06.2026)
"Грозит подорвать": в ЕС забили тревогу из-за Каллас и фон дер Ляйен

El Pais: война между фон дер Ляйен и Каллас грозит подорвать позиции ЕС

© AP Photo / Virginia MayoУрсула фон дер Ляйен и Кая Каллас
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каи Каллас существует негласное противостояние.
  • Борьба за власть между политиками грозит подорвать позиции Европы.
  • Распри между представителями власти наносят ущерб дипломатии ЕС и создают негативный имидж.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Негласное противостояние между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каи Каллас грозит подорвать позиции ЕС, пишет газета El Pais.
"Борьба за власть между председателем Европейской комиссии и Верховным представителем по иностранным делам грозит подорвать позиции Европы в неспокойное для Европы время", — говорится в публикации.
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Как пишет издание, этот бюрократический спор уже перерос в борьбу за право контролировать рычаги власти вместе с возможностью определять политический нарративы.
"Эти распри и закулисные маневры наносят ущерб дипломатии ЕС. Они не создают хорошего имиджа", — посетовал высокопоставленный европейский чиновник.
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Автор отмечает, что за "тайной войной" между фон дер Ляйен и Каллас скрывается растущее беспокойство по поводу того, что европейские институты в нынешнем виде утратили свою актуальность и не соответствуют эпохе конфронтации между великими державами.
Ранее Франция предложила провести реорганизацию дипломатической службы ЕС. В документе предлагаются три варианта исправления ситуации: передача всей внешнеполитической деятельности ЕС под юрисдикцию Европейской комиссии, передача функций дипломатической службы Совету ЕС либо "расширение полномочий Каллас в рамках более широкой институциональной реформы".
До этого газета Financial Times сообщала, что страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы блока из-за ее нынешней неэффективности, а также недовольства работой нынешней главы евродипломатии.
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