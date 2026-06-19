"Грозит подорвать": в ЕС забили тревогу из-за Каллас и фон дер Ляйен

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каи Каллас существует негласное противостояние.
- Борьба за власть между политиками грозит подорвать позиции Европы.
- Распри между представителями власти наносят ущерб дипломатии ЕС и создают негативный имидж.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Негласное противостояние между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каи Каллас грозит подорвать позиции ЕС, пишет газета El Pais.
"Борьба за власть между председателем Европейской комиссии и Верховным представителем по иностранным делам грозит подорвать позиции Европы в неспокойное для Европы время", — говорится в публикации.
Как пишет издание, этот бюрократический спор уже перерос в борьбу за право контролировать рычаги власти вместе с возможностью определять политический нарративы.
"Эти распри и закулисные маневры наносят ущерб дипломатии ЕС. Они не создают хорошего имиджа", — посетовал высокопоставленный европейский чиновник.
Автор отмечает, что за "тайной войной" между фон дер Ляйен и Каллас скрывается растущее беспокойство по поводу того, что европейские институты в нынешнем виде утратили свою актуальность и не соответствуют эпохе конфронтации между великими державами.
Ранее Франция предложила провести реорганизацию дипломатической службы ЕС. В документе предлагаются три варианта исправления ситуации: передача всей внешнеполитической деятельности ЕС под юрисдикцию Европейской комиссии, передача функций дипломатической службы Совету ЕС либо "расширение полномочий Каллас в рамках более широкой институциональной реформы".
До этого газета Financial Times сообщала, что страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы блока из-за ее нынешней неэффективности, а также недовольства работой нынешней главы евродипломатии.