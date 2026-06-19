Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина не станет членом Европейского союза, не выполнив его стандартов.

Он напомнил о неконтролируемом наплыве украинского зерна в Польшу из-за предоставления Украине прав Евросоюза до выполнения стандартов.

Премьер-министр Польши подчеркнул, что Украина должна выполнить стандарты для вступления в Евросоюз.

БРЮССЕЛЬ, 19 июня - РИА Новости. Украина не станет членом Европейского союза, не выполнив его стандартов, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания саммита Европейского союза.

"Если они будут соответствовать конкретным критериям, то станут членами Евросоюза. Я много лет назад инициировал процесс вступления Украины , и они знают, что в моем случае все очень серьезно, но на условиях, которые обязательны для всех", - сказал Туск

Он напомнил, что слишком ранее предоставление Украины прав Евросоюза недавно вылилось для Польши в неконтролируемый наплыв украинского зерна.

"Мы уже имели ситуацию, когда Украина пользовалась привилегиями так, как будто была бы членом Европейского союза, но не соответствовала стандартам. И это ударило по нам", - сказал польский премьер.

"Я хотел бы, чтобы они как можно скорее выполнили стандарты, но если не будут выполнять, то не будут членами", - заключил он.

По его словам, с данной позицией Польши согласились все участники завершившегося в Брюсселе саммита.