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Украина не станет членом ЕС, не выполнив его стандартов, заявил Туск - РИА Новости, 19.06.2026
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19:23 19.06.2026
Украина не станет членом ЕС, не выполнив его стандартов, заявил Туск

Туск: Украина не станет членом ЕС, не выполнив его стандартов

© AP Photo / Omar HavanaПремьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Omar Havana
Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина не станет членом Европейского союза, не выполнив его стандартов.
  • Он напомнил о неконтролируемом наплыве украинского зерна в Польшу из-за предоставления Украине прав Евросоюза до выполнения стандартов.
  • Премьер-министр Польши подчеркнул, что Украина должна выполнить стандарты для вступления в Евросоюз.
БРЮССЕЛЬ, 19 июня - РИА Новости. Украина не станет членом Европейского союза, не выполнив его стандартов, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания саммита Европейского союза.
"Если они будут соответствовать конкретным критериям, то станут членами Евросоюза. Я много лет назад инициировал процесс вступления Украины, и они знают, что в моем случае все очень серьезно, но на условиях, которые обязательны для всех", - сказал Туск.
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Он напомнил, что слишком ранее предоставление Украины прав Евросоюза недавно вылилось для Польши в неконтролируемый наплыв украинского зерна.
"Мы уже имели ситуацию, когда Украина пользовалась привилегиями так, как будто была бы членом Европейского союза, но не соответствовала стандартам. И это ударило по нам", - сказал польский премьер.
"Я хотел бы, чтобы они как можно скорее выполнили стандарты, но если не будут выполнять, то не будут членами", - заключил он.
По его словам, с данной позицией Польши согласились все участники завершившегося в Брюсселе саммита.
"Все с этим согласились, не было больших споров, а Петер Мадьяр (премьер Венгрии – ред.) с облегчением поехал в Будапешт", - сказал Туск.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня заявила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в сообщество.
Владимир Зеленский, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и председатель Европейского совета Антонио Кошта во время круглого стола на саммите ЕС в Брюсселе. 18 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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