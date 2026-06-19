Украина не станет членом ЕС, не выполнив его стандартов, заявил Туск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина не станет членом Европейского союза, не выполнив его стандартов.
- Он напомнил о неконтролируемом наплыве украинского зерна в Польшу из-за предоставления Украине прав Евросоюза до выполнения стандартов.
- Премьер-министр Польши подчеркнул, что Украина должна выполнить стандарты для вступления в Евросоюз.
БРЮССЕЛЬ, 19 июня - РИА Новости. Украина не станет членом Европейского союза, не выполнив его стандартов, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания саммита Европейского союза.
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Он напомнил, что слишком ранее предоставление Украины прав Евросоюза недавно вылилось для Польши в неконтролируемый наплыв украинского зерна.
"Мы уже имели ситуацию, когда Украина пользовалась привилегиями так, как будто была бы членом Европейского союза, но не соответствовала стандартам. И это ударило по нам", - сказал польский премьер.
"Я хотел бы, чтобы они как можно скорее выполнили стандарты, но если не будут выполнять, то не будут членами", - заключил он.
По его словам, с данной позицией Польши согласились все участники завершившегося в Брюсселе саммита.
"Все с этим согласились, не было больших споров, а Петер Мадьяр (премьер Венгрии – ред.) с облегчением поехал в Будапешт", - сказал Туск.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня заявила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в сообщество.