Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский журналист Чей Боуз высмеял Владимира Зеленского за то, что тот "завис" во время выступления Урсулы фон дер Ляйен.
- На кадрах, снятых на саммите ЕС в Брюсселе, видно, как глава киевского режима отвлекается и замирает с безэмоциональным лицом, пока глава ЕК, выступая перед журналистами, рассказывала о поддержке Украины.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети Х Владимира Зеленского, "зависшего" во время выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
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"Даже кокаин не может удержать его, пока он слушает речь ведьмы", — сыронизировал он.
Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе заявили о готовности активизировать участие сообщества в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта на Украине. При этом в итоговых выводах не содержится информации о каких-либо новых дипломатических инициативах Евросоюза, возможном переговорном механизме или назначении специального представителя для контактов с российской стороной.