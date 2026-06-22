Отставка Стармера указывает на кризис в Европе, считает аналитик

АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. Отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера указывает на политический кризис в Европе, в таких условиях европейские лидеры все меньше способны к эффективному диалогу с Россией по украинскому вопросу, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий политический аналитик, глава турецкого Центра по изучению конфликтов Неджат Сезгин.