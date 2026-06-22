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Отставка Стармера указывает на кризис в Европе, считает аналитик - РИА Новости, 22.06.2026
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15:08 22.06.2026
Отставка Стармера указывает на кризис в Европе, считает аналитик

Аналитик Сезгин: отставка Стармера указывает на политический кризис в Европе

© РИА Новости / Денис ВорошиловЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отставка Кира Стармера указывает на политический кризис в Европе, что осложняет диалог с Россией по украинскому вопросу, считает турецкий аналитик Неджат Сезгин.
  • Европейские государства за последние годы сделали ставку преимущественно на политическое и военное давление, но не достигли заявленных целей, отметил аналитик.
  • Политическая нестабильность в ведущих европейских странах осложняет выработку единой стратегии по Украине, считает Сезгин.
АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. Отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера указывает на политический кризис в Европе, в таких условиях европейские лидеры все меньше способны к эффективному диалогу с Россией по украинскому вопросу, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий политический аналитик, глава турецкого Центра по изучению конфликтов Неджат Сезгин.
В понедельник Стармер объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии. Выборы преемника, по его словам, начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.
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Вчера, 13:19
"Отставка Стармера является одним из признаков политического кризиса, который сегодня переживает Европа. В таких условиях европейские лидеры все меньше способны вырабатывать реалистичный подход к отношениям с Россией и поиску путей урегулирования конфликта на Украине", — сказал Сезгин.
По мнению аналитика, за последние годы европейские государства сделали ставку преимущественно на политическое и военное давление, однако эта стратегия не привела к достижению заявленных целей. Он считает, что на фоне затяжного конфликта, экономических трудностей и роста общественного недовольства внутри европейских стран позиции сторонников более прагматичного подхода к отношениям с Москвой постепенно усиливаются.
Сезгин отметил, что Россия сумела адаптироваться к санкционному давлению, сохранить устойчивость экономики и продолжить активную внешнюю политику, что заставляет европейские столицы учитывать новые реалии. По его словам, все больше политиков в Европе начинают понимать, что урегулирование украинского кризиса невозможно без прямого диалога с Москвой.
Аналитик также считает, что политическая нестабильность в ведущих европейских странах осложняет выработку единой стратегии по Украине. По его оценке, смена правительств, падение рейтингов правящих партий и усиление внутриполитической борьбы снижают способность европейских лидеров принимать долгосрочные решения как по вопросам безопасности, так и по отношениям с Россией.
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Вчера, 12:09
В последнее время в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией. Ранее уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и ее начальницы - нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Президент РФ Владимир Путин на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой ранее ответил, что лично для него был бы предпочтительнее Шредер, отметив, что выбирают пусть сами европейцы, и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Флаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Отставка Стармера не скажется на позиции Лондона по России, считает эксперт
Вчера, 12:39
 
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