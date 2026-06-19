Краткий пересказ от РИА ИИ
- Политолог Алексей Мартынов считает, что Великобритания разрушает основополагающие принципы ЕС через руководство "евротройкой".
- По его мнению, позиция Великобритании нарушает принцип согласия между странами ЕС для принятия политических решений.
- Эксперт отметил, что сейчас европейцы столкнулись с негативными последствиями политики, направленной на переход к принятию решений простым большинством голосов.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Великобритания разрушает основополагающие принципы ЕС через руководство "евротройкой" (Лондон-Париж-Берлин) и навязывание своей политической воли остальным странам объединения, поделился мнением в беседе с РИА Новости политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.
Ранее газета Politico сообщила, что вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран ЕС на два лагеря: Париж и Берлин считают "неподходящим" момент для переговоров с Москвой и уверены, что инициативу в этом вопросе должна взять на себя "евротройка". С другой стороны, глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с главами держав Евросоюза подготовку к переговорам с Россией, в чем, по данным Politico, его поддерживает "огромное количество" других лидеров.
"Британия сама вышла из Европейского Союза, а сейчас через руководство вот этой "евротройкой" разрушает Европейский Союз изнутри через атаку основополагающих принципов, на которых этот Евросоюз, в принципе, построен", - сказал собеседник агентства.
По мнению Мартынова, продавливание линии на то, чтобы переговоры с Москвой взяли на себя ФРГ, Франция и Британия, нарушает принцип согласия между странами ЕС для принятия политических решений. Вдобавок тот факт, что Лондон оказывает влияние на Париж и Берлин по этому вопросу, хотя сам давно вышел из ЕС, эксперт назвал попросту унизительным.
При этом собеседник агентства также напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен долгое время продвигала политику, нацеленную на переход к принятию решений в рамках ЕС простым большинством голосов, однако сейчас европейцы столкнулись с негативными последствиями этих действий, считает эксперт.
"Они долго вели историю для того, чтобы какие-то важные для них вопросы принимать простым большинством, без полного согласия. Ну хорошо, частично они к этому привели и даже несколько таких решений приняли. А сейчас они с обратной стороны упираются в ту же историю", - отметил он.