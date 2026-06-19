Британия разрушает ЕС через руководство "евротройкой", считает эксперт

"Британия сама вышла из Европейского Союза, а сейчас через руководство вот этой "евротройкой" разрушает Европейский Союз изнутри через атаку основополагающих принципов, на которых этот Евросоюз, в принципе, построен", - сказал собеседник агентства.

"Они долго вели историю для того, чтобы какие-то важные для них вопросы принимать простым большинством, без полного согласия. Ну хорошо, частично они к этому привели и даже несколько таких решений приняли. А сейчас они с обратной стороны упираются в ту же историю", - отметил он.