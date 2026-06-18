Картайзер призвал Европу начать диалог с Россией с более низкого уровня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Евросоюзу следует начать восстановление контактов с Россией с назначения специального представителя для разъяснения позиции сторон, а не полноценного переговорщика, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

"Возможно, назначить информатора, кого-нибудь, чтобы просто разъяснить российскую позицию. Начать с более низкого уровня, с уменьшенными амбициями, чтобы мы могли хотя бы поговорить друг с другом", - сказал собеседник агентства.