Рейтинг@Mail.ru
Картайзер призвал Европу начать диалог с Россией с более низкого уровня - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 18.06.2026
Картайзер призвал Европу начать диалог с Россией с более низкого уровня

Картайзер призвал назначить чиновника, разъясняющего Европе позицию России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФернан Картайзер
Фернан Картайзер - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Фернан Картайзер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер предложил назначить специального представителя ЕС для разъяснения позиций сторон как первый шаг к восстановлению дипломатических контактов с Россией.
  • По мнению Картайзера, это должен быть информатор с уменьшенными амбициями, а не полноценный переговорщик.
  • В СМИ появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Евросоюзу следует начать восстановление контактов с Россией с назначения специального представителя для разъяснения позиции сторон, а не полноценного переговорщика, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Возможно, назначить информатора, кого-нибудь, чтобы просто разъяснить российскую позицию. Начать с более низкого уровня, с уменьшенными амбициями, чтобы мы могли хотя бы поговорить друг с другом", - сказал собеседник агентства.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Еврокомиссар признал отставание Европы от России в оборонном производстве
17 июня, 17:09
По его мнению, такой формат мог бы стать первым шагом к восстановлению дипломатических контактов между ЕС и Россией.
В последние дни в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией. Ранее уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и ее начальницы - нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Меркель не ответила на вопрос о роли переговорщика с Россией, пишет Spiegel
11 мая, 23:12
 
В миреРоссияГерманияЕвропаГерхард ШредерВладимир ПутинФернан КартайзерЕвросоюзЕврокомиссияЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала