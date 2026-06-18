Картайзер призвал Европу начать диалог с Россией с более низкого уровня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер предложил назначить специального представителя ЕС для разъяснения позиций сторон как первый шаг к восстановлению дипломатических контактов с Россией.
- По мнению Картайзера, это должен быть информатор с уменьшенными амбициями, а не полноценный переговорщик.
- В СМИ появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Евросоюзу следует начать восстановление контактов с Россией с назначения специального представителя для разъяснения позиции сторон, а не полноценного переговорщика, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Возможно, назначить информатора, кого-нибудь, чтобы просто разъяснить российскую позицию. Начать с более низкого уровня, с уменьшенными амбициями, чтобы мы могли хотя бы поговорить друг с другом", - сказал собеседник агентства.
В последние дни в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией. Ранее уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и ее начальницы - нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.