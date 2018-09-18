Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2017-2018 годах

На месте ДТП с участием двух автомобилей в Воронежской области. 16 сентября 2018

На месте ДТП с участием двух автомобилей в Воронежской области. 16 сентября 2018

2018

18 сентября в Воронежской области на 525-м километре трассы "Дон", возле поворота на Новую Усмань столкнулись два автобуса. В результате инцидента погибли пять человек, 20 получили ранения.

В ночь на 17 сентября автобус Neoplan рейсом Анапа – Ярославль, в котором находились около 40 пассажиров, вылетел с трассы в лесополосу, 22 человека были госпитализированы. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на Т-образном перекрестке и допустил съезд в лесополосу.

9 сентября на юго-востоке Санкт-Петербурга легковой автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения и врезался в маршрутный автобус ПАЗ. В результате аварии три человека в легковушке погибли, пострадали несколько человек в маршрутном такси.

9 сентября в Каширском районе Московской области на 137-м километре федеральной автодороги М6 "Каспий" столкнулись автобус и грузовой автомобиль. В результате столкновения погибли два человека, еще 14 получили травмы.

7 сентября в Орехово-Зуевском районе Подмосковья автомобиль Opel выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом по перевозке рабочего персонала. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

14 августа в городе Чусовой Пермского края произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и Renault Logan. Два человека погибли, еще два человека были госпитализированы с различными травмами.

8 августа на трассе Журавская-Тихорецк в Краснодарском крае произошла авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. Три человека погибли, двое были госпитализированы.

21 июля во Всеволожском районе Ленинградской области на подъезде к деревне Хапо-Ое автобус ПАЗ столкнулся с прицепом грузовика "Скания", который занесло при повороте. В результате аварии погибли три человека, еще шесть пассажиров получили травмы.

31 января на 318-м километре автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса King Long. Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Ростовской области выросло до 14 человек, четверо погибло.

21 января при столкновении двух автобусов и двух легковых автомобилей в Мурманской области погибли четыре человека, еще пятеро пострадали.

16 января вечером в Тульской области у поселка Временный на автодороге Щекино – Тула столкнулись автомобиль Hyundai и микроавтобус маршрута 117, где были более 20 пассажиров. В результате ДТП пострадали 16 человек.

10 января утром на 551 км автодороги М-2 "Москва – Крым" произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, который следовал из Белгорода в сторону Курска. В результате аварии погибли три пассажира, еще шесть были госпитализированы.

2017

25 декабря на западе Москвы автобус въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар". По разным данным, в аварии погибли от четырех до пяти человек, около 15 получили травмы.

16 декабря в Нижегородской области столкнулись грузовой "МАЗ" и автобус, следовавший по маршруту Москва — Чебоксары, в результате чего два человека скончались, пострадало 26 человек.

16 ноября на 64-м километре автодороги "Йошкар-Ола — Козьмодемьянск" в Марий Эл столкнулись микроавтобус и лесовоз с прицепом.

По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Еще четверо пассажиров были доставлены в больницы Йошкар-Олы.

8 ноября на 188-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Ярославской области произошло столкновение экскурсионного автобуса и грузовика. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие — 16 детей и водитель — были госпитализированы. Шофер автобуса позже скончался.

6 октября в Коломенском районе Подмосковья перевернулся рейсовый автобус, ехавший по маршруту "Москва-Озеры". В результате ДТП пять человек погибли, 25 пассажиров, среди которых четырехлетний ребенок, были госпитализированы.

В ночь на 6 октября автобус с казахстанскими номерами и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области. Автобус, в котором ехали граждане Узбекистана, объезжал пробку, выехал на переезд на красный свет и заглох.

Жертвами ДТП стали 17 человек, в том числе двое детей. В автобусе ехали 55 граждан Узбекистана и два казахских водителя.

В ночь на 26 сентября на трассе М-4 "Дон" в Горячеключевском районе Кубани экскурсионный автобус, перевозивший паломников из Абхазии в Нижний Новгород, столкнулся с припаркованным грузовиком. Водитель автобуса King Long, 39-летний житель Нижнего Новгорода, допустил столкновение с грузовиком MAN, после чего машина врезалась в автомобиль Toyota. Погибли шесть человек, 18 были госпитализированы.

20 сентября вечером в населенном пункте Красный Восток в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии автобус "ПАЗ", в котором находились возвращавшиеся с работы на теплицах местные жители, врезался в забор частного дома. В результате аварии пострадали 29 человек, 20 из них были госпитализированы.

25 августа в Краснодарском крае автобус, перевозивший рабочих, опрокинулся в море. В результате ЧП погибли 18 человек, спасены 33, 19 из которых были госпитализированы. Позже один из пострадавших, получивших тяжелые травмы, скончался в краевой больнице.

23 августа в Егорлыкском районе Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего из Ставрополя в Москву, и трех легковых автомобилей. В салоне автобуса находилось 33 пассажира и два водителя, в легковых автомобилях в общей сложности — четыре человека. По данным МВД, 23 человека получили травмы, один скончался.

27 июля в районе поселка Ильич Темрюкского района Краснодарского края близ Керченской переправы водитель "ВАЗ-21111" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, который, в свою очередь, столкнулся с припаркованными на обочине грузовиками. В результате дорожного происшествия на месте погибли водитель, два пассажира отечественного автомобиля и 47-летний пассажир автобуса. С травмами различной степени тяжести были госпитализированы восемь пассажиров автобуса.

17 июля ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля "ВАЗ 2110" произошло в Советском районе Ставропольского края. Водитель "ВАЗ 2110" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Neoplan, двигавшимся по маршруту Кизляр — Пятигорск, после чего машины опрокинулись в кювет. В результате ДТП два человека погибли, 27 получили травмы, из них 26 человек были госпитализированы.

В ночь на 2 июля в Татарстане пассажирский автобус Neoplan столкнулся с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КАМАЗ" неподалеку от города Заинска. В автобусе находились 29 человек, он следовал по маршруту Самара — Ижевск. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе четверо детей, 15 пострадали (из них были госпитализированы 12).

16 июня на шестом километре автодороги Матвеев Курган — село Авило-Успенское в Ростовской области произошло ДТП с участием двух автобусов. По данным полиции, 56-летний водитель автобуса ПАЗ не предоставил преимущество в движении и столкнулся с другим автобусом. В результате четыре человека погибли, 30 получили травмы, из них 17 госпитализированы.

12 июня рейсовый автобус опрокинулся на 261-м километре трассы Томск — Колпашево в районе поселка Сугот. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Всего в салоне автобуса находились 27 человек. После ДТП 24 пассажира были доставлены в больницы. Погиб пятимесячный ребенок.

11 июня на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. Он перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. В результате аварии 35 из них получили ранения, 14 человек погибли.

9 июня на 135-м километре трассы М-2 "Крым" в Тульской области со стоявшими на обочине микроавтобусами Mercedes Sprinter столкнулся большой рейсовый автобус этой же марки, выполнявший рейс "Орел — Москва". По данным полиции, микроавтобус, на который пришелся удар, улетел в кювет. Из 11 человек, находившихся в салоне, погибли четыре женщины, мужчина и четыре женщины получили травмы и были госпитализированы.

15 мая в Свердловской области на четвертом километре автодороги Ачит-Месягутово водитель автомобиля BMW не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes. В результате аварии погибли четыре человека, один пострадал.

17 апреля в республике Коми на автодороге Кослан — Усогорск водитель грузового автомобиля "Урал", не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель автобуса и девочка 2012 года рождения погибли, за медицинской помощью обратились более 40 человек.

5 апреля около 23.30 на 215-м километре федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий" в Михайловском районе Рязанской области столкнулись грузовик MAN из Тамбовской области и автобус Setra, который вез пассажиров из Москвы в Элисту. Погиб один из водителей автобуса и пассажир, сидевший на переднем сидении. Был госпитализирован 31 человек, в том числе водитель грузовика.

16 марта в Ленинградской области, на 5-м километре Сайменского канала, в районе поселка Михайловское экскурсионный автобус, следуя из Санкт-Петербурга в сторону Финляндии, съехал в кювет и опрокинулся. В автобусе находились 32 пассажира. В результате аварии три человека погибли, до 20 получили травмы. Участок дороги, где произошло ДТП, находится в аренде у Финляндии.

22 февраля вечером на 303-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково произошла крупная автомобильная авария. Автомобиль "КАМАЗ" с прицепом, выезжая с примыкающей дороги, не пропустил двигавшийся по главной дороге автобус, который ехал из Петропавловска-Камчатского в село Мильково. В результате ДТП пострадали 22 человека,

11 из них были доставлены в краевую больницу, остальным назначено амбулаторное лечение.

4 января в Алтайском крае на 240 километре федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" в районе поселка Украинский Косихинского района столкнулись четыре транспортных средства: автобус ЛАЗ, автобус Higer, грузовая "Газель", автомобиль Audi Q7. По данным ГУМВД региона, три человека погибли, 23 пострадали, 15 были госпитализированы.

В ночь на 4 января на 157-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. В результате столкновения три человека погибли и 15 пострадали.