На Кубани в ДТП с автобусом, который вез детей, погибли четыре человека

КРАСНОДАР, 27 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли на Кубани при столкновении легкового автомобиля с автобусом, восемь пассажиров которого попали в больницу, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

По данным краевых властей, автобус перевозил детей из Крыма в Анапу.

Сообщение о ДТП поступило правоохранителям около 5.30 в четверг. По предварительным данным, в районе поселка Ильич Темрюкского района близ Керченской переправы 32-летний водитель ВАЗ-21111 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, который, в свою очередь, столкнулся с припаркованными на обочине грузовиками.

Как уточняет ведомство, в момент аварии в автобусе кроме водителя находились 32 пассажира.

"В результате дорожного происшествия на месте погибли водитель и два пассажира отечественного автомобиля и 47 —летний пассажир автобуса. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение были доставлены восемь пассажиров автобуса", — говорится в сообщении главка.

Движение на трассе не затруднено, уточняется в сообщении.