Микроавтобус, в котором под Тулой погибли четыре человека, ехал из Курска

ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. Микроавтобус Mercedes, в котором в результате ДТП в Тульской области погибли четыре человека и пятеро получили травмы, выполнял рейс из Курска в Москву, сообщает в пятницу управление МЧС по Курской области.

Авария произошла около 3.10 мск на 135-м километре трассы М-2 "Крым" в Заокском районе. Со стоявшими на обочине микроавтобусами Mercedes Sprinter столкнулся большой рейсовый автобус этой же марки, выполнявший рейс "Орел — Москва". По данным полиции, микроавтобус, на который пришелся удар, улетел в кювет. Из 11 человек, находившихся в салоне, погибли четыре женщины, мужчина и четыре женщины получили травмы и были госпитализированы.

"Предположительно все – жители Курской области. Личности погибших пассажиров устанавливаются. Пострадавшие направлены в ближайшие лечебные учреждения, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Остальные пассажиры попутным транспортом направлены в пункты конечного следования", — говорится в сообщении. По данным МЧС, микроавтобусы следовали по маршруту "Курск — Москва".

"В главном управлении МЧС России по Курской области работает телефон доверия. Родственники курян, пострадавших в аварии, могут обращаться по номеру 8 (4712) 51-00-22", — сообщают спасатели.

Пассажиры, следовавшие по маршруту "Орел — Москва" направлены в Москву на попутном автотранспорте. Движение на автотрассе не затруднено.

По данным полиции, в рейсовом автобусе находились 16 пассажиров и два водителя. Во втором микроавтобусе были пять пассажиров и водитель.