В Забайкальском крае число жертв ДТП с автобусом выросло до десяти человек

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Число погибших в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края выросло до десяти человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Число погибших увеличилось до десяти", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 25 пострадавших, по предварительным данным, в результате опрокидывания автобуса на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал". В пассажирском автобусе, по словам источника РИА Новости, находился 51 человек. Обстоятельства ДТП выясняются.