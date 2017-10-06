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Происшествия

Два крупных ДТП: под Владимиром погибли 17 человек, в Подмосковье - пять

Сюжет:
Главное за 6 октября 2017 года (9)
19:5306.10.2017
(обновлено: 19:58 06.10.2017)
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© Фото : МЧС России по Московской областиМесто ДТП с участием автобуса в Коломенском районе ПодмосковьяМесто ДТП с участием автобуса в Коломенском районе Подмосковья
© Фото : МЧС России по Московской области

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сразу два крупных ДТП с большим количеством жертв произошли в России в пятницу. Во Владимирской области столкнулись автобус и поезд, погибли 17 человек, в том числе двое детей. В Коломенском районе Подмосковья перевернулся автобус, по данным ГУМВД, погибли пять человек.

Автобус и поезд столкнулись на ж/д переезде во Владимирской области
© РИА Новости / МЧС РФ
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Четверо пострадавших в ДТП под Владимиром находятся в тяжелом состоянии
Эксперты и парламентарии после крупного ДТП во Владимирской области предлагают скорректировать законодательство, поднять вопрос об оборудовании железнодорожных переездов в России и даже запретить ночные автобусные пассажирские перевозки.

17 жертв, четыре пострадавших под Владимиром

Автобус и поезд сообщением "Санкт-Петербург — Нижний Новгород" столкнулись на железнодорожном переезде вблизи станции Покров в Петушинском районе Владимирской области. По последним данным, погибли 17 человек, в том числе двое. Четыре человека, в том числе один ребенок, остаются в больнице.

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© Ruptly
Кадры с места ДТП с автобусом и поездом под Владимиром

В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана. Один из водителей погиб, второй находится в пункте временного размещения (ПВР) в Покрове.

Скорая помощь на месте ДТП с участием автобуса в Коломенском районе Подмосковья
© Фото : МЧС России по Московской области
Пострадавшие в ДТП в Подмосковье получат страховые выплаты
По данным администрации Покрова, в ПВР сейчас находятся 36 или 37 человек, их опрашивают сотрудники полиции и Следственного комитета.

На место происшествий приехали глава Владимирской области Светлана Орлова, представители Минздрава, Ространснадзора и Госавтодорнадзора. Глава МЧС Владимир Пучков поручил оказать всю необходимую помощь пассажирам автобуса.

После ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следователи также возбудили дело об организации незаконной миграции.

Генпрокуратура после крупного ДТП во Владимирской области проверит состояние железнодорожных переездов во всех регионах страны, а также работу Ространснадзора.

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© МЧС РФ
Автобус с 39 пассажирами перевернулся в Подмосковье. Видео с места ЧП

Пассажиры из Узбекистана

Фрагмент пассажирского автобуса, столкнувшегося c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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Вертолет МЧС прибыл во Владимир и готов перевезти пострадавших в ДТП детей
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил создать правительственную комиссию по доставке пострадавших и тел погибших. На место аварии приехали посол Узбекистана в РФ Бахром Ашрафханов и сотрудники консульского отдела.

Вечером в аэропорт Раменское должен прибыть специальный борт из Узбекистана, который заберет выживших и тела погибших. Посол Узбекистана рассказал, что в самолете находятся представители МЧС, доктора, психологи. Вылет обратно произойдет только после опознания всех погибших. По данным Минздрава Узбекистана, в Россию вылетела оперативная медицинская группа во главе с замминистра здравоохранения, она окажет помощь пострадавшим.

Тела погибших уже доставлены во Владимир, началось опознание. Родственникам погибших помогают представители узбекской диаспоры, так как не все из них в совершенстве владеют русским языком. Представители диаспоры также следят, чтобы все процедуры были корректны с учетом ислама, который, возможно, исповедовали погибшие.

Посол рассказал, что попавшие в ДТП граждане Узбекистана работали в России легально, все они имели с собой паспорта. Во владимирской областной администрации подтвердили, что все пассажиры автобуса работали в Егорьевском районе Московской области.

Причины ДТП

Фрагмент пассажирского автобуса, столкнувшегося c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017
© РИА Новости / ГУВД по Владимирской области
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Названа причина крупного ДТП с автобусом под Владимиром
Следователи рассматривают среди возможных причин ДТП с участием автобуса и пассажирского поезда под Владимиром техническую неисправность автобуса, сообщили в СК РФ. Ранее старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская рассказала, что в числе версий причин ДТП нарушение сотрудниками железной дороги правил движения и нарушение со стороны водителя автобуса.

Глава администрации Покрова Вячеслав Аракелов рассказал, что водитель автобуса принял решение сменить маршрут и свернул с федеральной трассы на деревенские дороги. По данным предварительного следствия, автобус заглох при переезде через железнодорожные пути. Аракелов рассказал, что пассажиры в этот момент спали, водитель успел крикнуть, чтобы люди проснулись и помогли подтолкнуть заглохший автобус.

По данным министерства по инвестициям и развитию Казахстана, автобус выполнял нерегулярные пассажирские перевозки. Эксперты "Группы ГАЗ", изучив обстоятельства ЧП, заключили, что автобус выработал свой эксплуатационный ресурс более 15 лет назад.

Поезд продолжил свой путь вскоре после столкновения, его кабина незначительно повреждена, машинист не пострадал. Движение поездов на участке под Покровом, где автобус столкнулся с поездом, не приостанавливалось и было организовано по соседним путям, сообщили в РЖД.

Сколько людей становятся жертвами ДТП в России?
Сколько людей становятся жертвами ДТП в России?

Шесть погибших в Подмосковье

На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. 9 сентября 2017
© Фото : СРЦ МЧС России
Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в России в 2015-2017 годах
Рейсовый автобус MAN, ехавший по маршруту "Москва-Озеры", опрокинулся в левый по ходу движения кювет в пятницу днем в Коломенском районе Подмосковья, на третьем километре автодороги "Обход города Коломны".

По последним данным, в результате ДТП пять человек погибли, 25 пассажиров, среди которых четырехлетний ребенок, госпитализированы.

Все пострадавшие находятся в Коломенской центральной районной больнице. По данным минздрава региона, некоторым пострадавшим может понадобиться перевод в столичную больницу.

После крупного ДТП возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Также прокуратура Московской области начала проверку.

По данным министерства транспорта Московской области, предварительно причиной происшествия стало то, что водитель не справился с управлением в сложных погодных условиях. В министерстве отметили, что водитель работает в Мострансавто с 2013 года и имеет безаварийный стаж работы.

Корректировка законов и запрет ночных перевозок

Фрагмент пассажирского автобуса, столкнувшегося c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017
© РИА Новости / ГУВД по Владимирской области
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Попавший в ДТП автобус выработал свой ресурс 15 лет назад, сообщили в "ГАЗ"
Заместитель председателя думского комитета по транспорту и строительству, единоросс Сергей Бидонько считает, что как можно быстрее должен быть принят закон, возвращающий лицензирование при общественных перевозках более восьми человек. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов также отметил, что необходимо отрегулировать сектор автобусных перевозок в России, который до сих пор остается полулегальным.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков призвал обратить особое внимание на контроль в сфере внутриведомственных перевозок, которые сейчас практически выпадают из внимания надзорных органов. Он также отметил, что для предотвращения ДТП на железнодорожных переездах нужно оборудовать участки с высоким трафиком путепроводами.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов (ЛДПР) заявил, что все железнодорожные переезды в России должны быть оборудованы так, чтобы не позволять проезд транспорта во время движения поезда. Депутат напомнил, что в Госдуме много раз поднимался вопрос об оборудовании железнодорожных переездов.

Замглавы комитета Совфеда по экономической политике Сергей Шатиров считает, что нормы безопасной перевозки пассажиров нужно выработать на уровне Межгосударственной комиссии Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Начальник отдела страхования пассажирских перевозок компании "Ингосстрах" Александр Рыбальченко отметил, что странам ЕАЭС необходимо установить единые лимиты, условия и правила страхования ответственности пассажирских перевозчиков.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала пересмотреть систему профилактики дорожно-транспортных происшествий как в законодательном плане, так и в правоприменительной практике.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов ("Единая Россия") предложил запретить ночные дальние автобусные перевозки пассажиров. Депутат напомнил, что ночью на дорогах сложная обстановка, к тому же водители устают. Ефимов считает запрет ночных перевозок единственной мерой, которая поможет исключить инциденты, подобные произошедшему во Владимирской области.

Столкновение автобуса и поезда во Владимирской области
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкТрагедия произошла в ночь на 6 октября на железнодорожном переезде вблизи станции Покровка.Фрагмент пассажирского автобуса, столкнувшегося c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Трагедия произошла в ночь на 6 октября на железнодорожном переезде вблизи станции Покровка.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкПассажиры автобуса в момент аварии спали. Когда водитель закричал, часть из них выбежала, чтобы убрать автобус с путей. Благодаря этому они выжили.Фрагмент пассажирского автобуса, столкнувшегося c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Пассажиры автобуса в момент аварии спали. Когда водитель закричал, часть из них выбежала, чтобы убрать автобус с путей. Благодаря этому они выжили.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкИзначально сообщалось, что жертвами аварии стали 19 человек, однако СК подтвердил гибель 16 пассажиров автобуса. Никто из находившихся в поезде не пострадал.Сотрудники МЧС России на месте столкновения пассажирского автобуса c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Изначально сообщалось, что жертвами аварии стали 19 человек, однако СК подтвердил гибель 16 пассажиров автобуса. Никто из находившихся в поезде не пострадал.
© РИА Новости / МЧС России по Владимирской областиПерейти в фотобанкСпасатели МЧС развернули пункт временного размещения рядом с местом ДТП в Доме культуры Покрова. На месте работают 52 человека и 12 единиц техники. Группировка наращивается постоянно.Ликвидация последствий столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде во Владимирской области
© РИА Новости / МЧС России по Владимирской области
Перейти в фотобанк
Спасатели МЧС развернули пункт временного размещения рядом с местом ДТП в Доме культуры Покрова. На месте работают 52 человека и 12 единиц техники. Группировка наращивается постоянно.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВласти Владимирской области вместе с медиками решают вопрос о возможной транспортировке пострадавших в Москву.Кареты скорой помощи на месте столкновения пассажирского автобуса c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Власти Владимирской области вместе с медиками решают вопрос о возможной транспортировке пострадавших в Москву.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкПо данным УМВД по региону, автобус выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.Сотрудники МЧС России на месте столкновения пассажирского автобуса c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
По данным УМВД по региону, автобус выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСледователи, в свою очередь, рассматривают среди возможных причин ДТП с участием автобуса и пассажирского поезда под Владимиром техническую неисправность автобуса.Фрагмент пассажирского автобуса, столкнувшегося c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Следователи, в свою очередь, рассматривают среди возможных причин ДТП с участием автобуса и пассажирского поезда под Владимиром техническую неисправность автобуса.
© РИА Новости / МЧС по Владимирской областиТормозной путь поезда составил около 746 метров.Ликвидация последствий столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде во Владимирской области
© РИА Новости / МЧС по Владимирской области
Тормозной путь поезда составил около 746 метров.
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