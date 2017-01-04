В Тюменской области в ДТП погибли три человека и 15 пострадали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 янв — РИА Новости. Три человека погибли и 15 пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Тюменской области, сообщили в среду в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По информации ведомства, инцидент произошел в ночь на 4 января на 157-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. По данным ГИБДД, автомобиль в сложных метеоусловиях выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом, направлявшимся из Тюмени в Ханты-Мансийск. От удара автобус отбросило на обочину, он опрокинулся на бок.

"В аварии погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, жители Башкортостана, мужчины 59 и 56 лет, а также 58-летняя женщина. В автобусе малой вместимости "Луидор" находились водитель и 15 пассажиров. Пострадали 15 человек", — отметили в управлении ГИБДД по Тюменской области, добавив, что благодаря пристегнутым ремням безопасности люди в автобусе не получили тяжелых повреждений. Среди пассажиров автобуса была годовалая девочка, здоровью которой ничего не угрожает.

Пострадавшие пассажиры автобуса были доставлены в Ярковскую районную больницу для оказания медицинской помощи. Госпитализирован один человек — 31-летний пассажир автобуса, у которого выявлен перелом бедра, сообщили в региональном управлении МВД. Остальные пассажиры после оказания помощи продолжили движение по маршруту на резервном автобусе, предоставленном перевозчиком.