Число жертв ДТП с автобусами под Воронежем увеличилось до четырех

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Четыре человека погибли, 20 получили ранения при столкновении двух автобусов в Воронежской области вечером во вторник, сообщил РИА Новости представитель МЧС по региону.
"По нашим данным, четыре человека погибли, 20 пострадали", — сказал собеседник агентства. "Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, восемь – в состоянии средней тяжести", — сказал представитель экстренных служб на месте ЧС.
Он уточнил, что пострадавшие находятся в больницах Воронежа, а также Каширского и Новозуманского района области. Еще шестерым помощь оказана на месте.
Как уточнили РИА Новости в центральном региональном центре МЧС, всего в двух автобусах 24 человека.