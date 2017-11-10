Шесть из 16 пострадавших в ДТП под Ярославлем детей выписали из больницы

ДТП с автобусом в Ярославской области (31)

Медицинская помощь на месте ДТП в Ростовском районе Ярославской области. 8 ноября 2017

Медицинская помощь на месте ДТП в Ростовском районе Ярославской области. 8 ноября 2017

ВОРОНЕЖ, 10 ноя — РИА Новости. Врачи выписали шесть из 16 детей, госпитализированных в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком в Ярославской области, сообщает в пятницу управление МЧС региона.

Столкновение экскурсионного автобуса и грузовика произошло в среду вечером на 188-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие — 16 детей и водитель — были госпитализированы. Шофер автобуса позже скончался.

"Сегодня 6 пострадавших в ДТП подростков выписаны из ростовской ЦРБ. Таким образом, по последним данным, в больнице Ростова остается еще трое пострадавших, в областной детской больнице №3 г. Ярославля по-прежнему находятся 7 детей", — говорится в сообщении.

Управление МЧС России по Ярославской области отмечает, что по-прежнему держит ситуацию на контроле, психологи готовы оказать необходимую помощь пострадавшим.