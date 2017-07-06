Суд арестовал водителя автобуса, попавшего в ДТП в Татарстане

На месте дтп около города Заинск в Татарстане. 2 июля 2017

На месте дтп около города Заинск в Татарстане. 2 июля 2017

КАЗАНЬ, 6 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Приволжский районный суд Казани в четверг арестовал на два месяца водителя автобуса, ставшего участником крупного ДТП с 14 погибшими, Александра Ижмукова, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Суд постановил избрать в отношении Ижмукова меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 сентября", — сказал собеседник агентства.

Согласно предоставленной справке из Республиканской клинической больницы, где после аварии находился Ижмуков, его состояние позволяет поместить его в следственный изолятор. Представитель компании-владельца просил суд отпустить водителя под залог, однако суд удовлетворил ходатайство следователей.

Столкновение пассажирского автобуса "Неоплан" с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ", произошло неподалеку от Заинска в ночь на воскресенье. По уточненным данным, в автобусе находились 29 человек, он следовал по маршруту Самара — Ижевск. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе четверо детей, 15 пострадали (из них были госпитализированы 12).

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по статьям "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Ранее заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Сергей Добряков сообщил, что, по предварительной информации, причиной ДТП могли стать утомленность водителя автобуса и превышение скорости. По его словам, автобус выполнял заказную перевозку.