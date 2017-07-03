СК возбудил второе уголовное дело после ДТП с автобусом в Коми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении автомеханика дорожного предприятия в Коми, чей грузовик в апреле столкнулся с автобусом; по уточненным данным, в результате ДТП погибли два человека, в том числе ребенок, более 40 пассажиров обратились к медикам, сообщает в понедельник СУСК РФ по республике Коми.

По данным следствия, 17 апреля на автодороге Кослан — Усогорск водитель грузового автомобиля "Урал", не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Как информирует СУСК, в результате ДТП водитель автобуса и девочка 2012 года рождения погибли, за медицинской помощью обратились более 40 человек. Против 34-летнего водителя грузовика в апреле было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

"Следственными органами… возбуждено уголовное дело в отношении главного механика Удорского ДРСУч АО "Коми дорожная компания", подозреваемого в недоброкачественном ремонте транспортного средства и выпуске его в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекшими по неосторожности смерть двух или более лиц", — сообщает региональное следственное управление.

В ходе расследования установлено, в частности, что в нарушение правил в конструкцию грузового автомобиля были внесены изменения, в результате чего бортовой самосвальный металлический кузов был установлен без подъемного механизма. Кроме того, у грузового автомобиля имелись неисправности тормозной системы. "Несмотря на то что при наличии таких неисправностей в силу требований законодательства эксплуатация транспортного средства была недопустима, главный механик выпустил на линию грузовой автомобиль, в результате чего произошло ДТП с вышеуказанными тяжкими последствиями", — отмечает СУСК.

По обоим уголовным делам проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.