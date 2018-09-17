МВД и прокуратура начали проверки после ДТП с автобусом на Кубани

КРАСНОДАР, 17 сен — РИА Новости. Прокуратура и полиция организовали проверки по факту ДТП Краснодарском крае с автобусом, который вылетел с трассы в лесополосу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Автобус Neoplan Анапа — Ярославль, в котором находились около 40 пассажиров, в ночь на понедельник вылетел с трассы в лесополосу, 22 человека были госпитализированы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пострадавшим в аварии оказывается вся необходимая медицинская помощь, те пассажиры автобуса, которым не потребовалась помощь медиков, пока доставлены в пункт временного размещения. Он также отметил, что в случае необходимости будет задействована санавиация. Позднее представители Ленинградской и Павловской районных больниц сообщили об отсутствии серьезных травм у потерпевших.

"По данному факту прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров. Кроме того, органами полиции организована доследственная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле", — сообщила прокуратура Краснодарского края в понедельник.

Как ранее сообщалось, что, по предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на Т-образном перекрестке и допустил съезд в лесополосу, полиция проводит проверочные мероприятия.