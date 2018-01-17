В Тульской области автобус столкнулся с легковым автомобилем

ВОРОНЕЖ, 17 янв — РИА Новости. Выезд на полосу встречного движения привел к столкновению иномарки и маршрутного автобуса в Тульской области, в результате восемь человек получили травмы, сообщает управление МВД региона.

Авария произошла вечером во вторник в Щекинском районе области у поселка Временный на автодороге Щекино — Тула. Столкнулись автомобиль Hyundai и микроавтобус маршрута 117, в котором находились, по предварительным данным, более 20 пассажиров.

"В результате ДТП не менее 8 человек получили различные травмы. По предварительной информации, ДТП произошло в результате выезда на встречную полосу одного из водителей", — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства ДТП.

По данным ГУ МЧС по региону, люди получили травмы различной степени тяжести. Автобус при аварии пострадал довольно серьезно. "Личный состав областной поисково-спасательной службы для извлечения пострадавшего применял гидравлический аварийно-спасательный инструмент "Витязь", — говорится в сообщении ведомства.