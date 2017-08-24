Более 20 пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом находятся в больницах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Более 20 пассажиров перевернувшегося автобуса, который следовал по маршруту из Ставрополя в Москву, проходят лечение в разных учреждениях Ростовской области и Ставропольского края, сообщила РИА Новости представитель областного Минздрава.

В среду в Егорлыкском районе Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего из Ставрополя в Москву, и трех легковых автомобилей. В салоне автобуса находилось 33 пассажира и два водителя, в легковых автомобилях в общей сложности — четыре человека. Предварительно сообщалось о 27 пострадавших, трое из которых были в тяжелом состоянии. Полиция подтвердила, что один человек скончался, возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время в центральной районной больнице Егорлыкского района находятся пять пациентов, трое из которых сегодня будут переведены в ростовскую областную клиническую больницу. Вчера для проведения дальнейшего лечения три человека переведены из Егорлыкской больницы в центральную районную больницу Сальского района, а пять — в лечебные учреждения Ставропольского края. Двое пострадавших доставлены из ст. Егорлыкской в лечебные учреждения Ростова-на-Дону", — сообщила собеседница агентства.

Она добавила, что еще два человека находятся на лечении в центральной районной больнице Зерноградского района, а пять обратившихся за помощью проходят амбулаторное лечение. По данным местной администрации, остальные пассажиры были отправлены в Москву резервным бортом.