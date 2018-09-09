В Петербурге BMW выехал на встречку и врезался в автобус с пассажирами

ДТП с участием автомобиля BMW и автобуса ПАЗ на юго-востоке Петербурга. 9 сентября 2018

ДТП с участием автомобиля BMW и автобуса ПАЗ на юго-востоке Петербурга. 9 сентября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен — РИА Новости. Автомобиль BMW врезался в автобус ПАЗ на юго-востоке Петербурга в воскресенье вечером, три человека в легковушке погибли, сообщил РИА Новости представитель регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло около 19 часов у дома 23 по Шлиссельбургскому проспекту у метро "Рыбацкое".

"По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, по невыясненным обстоятельствам выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ. В BMW три человека скончались на месте, их пол и возраст уточняются", — сказал собеседник агентства.

По его словам, есть пострадавшие среди пассажиров маршрутки, их число, возраст и степень тяжести травм уточняются.

В соцсетях появились фото, сделанные очевидцами ДТП. На снимках видно, что автобус ПАЗ был опрокинут набок.