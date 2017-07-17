Власти окажут помощь пострадавшим в крупном ДТП на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 17 июл — РИА Новости, Маргарита Савельева. Власти Ставрополья окажут помощь пострадавшим в результате ДТП с автобусом и легковым автомобилем, сообщает пресс-служба губернатора региона.

ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля "ВАЗ 2110" произошло в ночь на понедельник в Советском районе Ставропольского края. По предварительной версии, водитель "ВАЗ 2110" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Neoplan, двигавшимся по маршруту Кизляр — Пятигорск, после чего машины опрокинулись в кювет. По предварительной информации, водитель мог уснуть за рулем. Ранее сообщалось о двух погибших и 27 пострадавших в ДТП, из них 26 человек были направлены в больницы.

"Губернатор Владимир Владимиров поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Советского района", — говорится в сообщении.

По данным властей, в больницы Советского и Буденновского районов, Минераловодского городского округа, Пятигорска доставлены 25 пассажиров автобуса, большинство находятся в состоянии средней тяжести.

"Они находятся под постоянным надзором медиков, на место была направлена группа специалистов из краевого центра. Губернатор поручил при необходимости организовать транспортировку пострадавших в лечебные учреждения Ставрополя", — добавляют власти.