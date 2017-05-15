На Урале при ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Четыре человека погибли, один пострадал в результате столкновения BMW с микроавтобусом Mercedes на четвертом километре автодороги Ачит-Месягутово, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.

"Пятнадцатого мая около 22.00 местного времени (20.00 мск) на четвертом километре автодороги Ачит-Месягутово водитель автомобиля BMW неправильно выбрал скоростной режим, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с пассажирским микроавтобусом Mercedes", — говорится в сообщении.

По первоначальным сведениям, которые удалось собрать сотрудникам Госавтоинспекции на месте ДТП, автомобиль BMW двигался со стороны города Красноуфимска в сторону поселка Ачит, в автомобиле находились пять человек. В микроавтобусе Mercedes в момент ДТП находился только водитель, отмечает автоинспекция.

В результате столкновения водитель микроавтобуса получил переломы нижних конечностей, доставлен в Ачитскую больницу. После столкновения произошло возгорание автомобиля BMW, полностью выгорел салон и передняя часть автомобиля. Спастись удалось лишь пассажиру, находившемуся на заднем сиденье справа, — это мужчина 1995 года рождения, житель Красноуфимска. Он доставлен в красноуфимскую больницу.

В настоящее время на месте ДТП работают бригады ГИБДД, МЧС, медиков и пожарных. Устанавливаются обстоятельства, причины и условия происшествия, уточняет ГИБДД.