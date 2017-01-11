Ространснадзор проверит автоперевозчика, допустившего массовое ДТП на Алтае

БАРНАУЛ, 11 янв — РИА Новости. Прокуратура Алтайского края согласовала с Ространснадзором проведение внеплановой проверки автоперевозчика, пассажирский автобус которого попал в крупное ДТП, в результате которого три человека погибли, сообщает в среду пресс-центр прокуратуры региона.

Авария произошла вечером 4 января на 240 километре федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" в районе поселка Украинский Косихинского района. Столкнулись четыре транспортных средства: автобус ЛАЗ, автобус Higer, грузовая "Газель", автомобиль Audi Q7. По данным ГУМВД региона, три человека погибли, 23 пострадали, 15 были госпитализированы.

"Согласовано проведение внеплановой выездной проверки соблюдения индивидуальным предпринимателем Фаюстовым требований при осуществлении перевозок пассажиров (автобусом Higer – ред.). Основанием для проверки явился факт совершения перевозчиком ДТП, повлекшего гибель трех пассажиров", — говорится в сообщении. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению обязательных норм о лицензировании и безопасности дорожного движения.

Между тем, губернатор региона Александр Карлин поручил правительству разработать рекомендации по обеспечению безопасности пассажирских автоперевозок.

По данному факту региональным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело.