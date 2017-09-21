В Карачаево-Черкессии возбудили дело после ДТП с 29 пострадавшими

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Карачаево-Черкессии после ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого пострадали 29 человек, сообщает Следственное управление СК РФ по республике.

По данным следователей, в населенном пункте Красный Восток Малокарачаевского района республики автобус "ПАЗ", в котором ехали возвращавшиеся с работы местные жители, врезался в забор частного дома. В результате ДТП пострадали 29 пассажиров автобуса, в том числе 20 госпитализированы. Сообщается, что 16 получили легкие телесные повреждения и четверо — травмы средней тяжести.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным СК, у автобуса отказали тормоза. Следователи назначили несколько экспертиз, допрашивают потерпевших и очевидцев происшествия, на месте ДТП работает группа сотрудников СУСК и криминалистов.