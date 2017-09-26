На Кубани после ДТП с паломническим автобусом госпитализировали 18 человек

Последствия ДТП с участием автобуса King Long и грузовым автомобилем с на трассе М-4 Дон. 26 сентября 2017

Последствия ДТП с участием автобуса King Long и грузовым автомобилем с на трассе М-4 Дон. 26 сентября 2017

КРАСНОДАР, 26 сен — РИА Новости. После ДТП на Кубани с автобусом, перевозившим паломников из Абхазии в Нижний Новгород, в больницы края госпитализированы 18 человек, сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что экскурсионный автобус, перевозивший паломников из Абхазии в Нижний Новгород, в ночь на вторник столкнулся с припаркованным грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Горячеключевском районе Кубани.

Уточнялось, что водитель автобуса King Long — 39-летний житель Нижнего Новгорода — допустил столкновение с грузовиком MAN, после чего тот врезался в машину Toyota. По предварительной версии, причиной аварии могло стать то, что водитель уснул за рулём.

"В результате ДТП шесть человек погибло, ещё 18 было госпитализировано", — уточнили в главке.

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