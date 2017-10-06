Число жертв ДТП во Владимирской области выросло до 19 человек

ДТП с автобусом во Владимирской области

ДТП с автобусом во Владимирской области

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, В ДТП С ПОЕЗДОМ И АВТОБУСОМ ПОД ВЛАДИМИРОМ ПОГИБЛИ 19 ЧЕЛОВЕК — СК РФ

РИА НОВОСТИ