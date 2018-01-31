В МВД назвали причину ДТП с автобусом в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв — РИА Новости. Водитель автобуса, четверо пассажиров которого погибли в результате ДТП в Белокалитвенском районе Ростовской области, не справился с управлением, говорится в сообщении ГУМВД по региону.

В среду около 04.00 на 318-м километре автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса King Long. В результате четыре человека погибли, 13 пострадали. Среди погибших есть трехлетний ребенок. Автобус ехал по маршруту Саратов-Ростов.

"По предварительным данным, 50-летний водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. Всего в салоне находился 31 пассажир", — говорится в сообщении.

По информации ГУМЧС по региону, "тяжелых" пострадавших нет. Пассажиры без травм отправлены в Ростов-на-Дону и Белую Калитву на попутном транспорте. Информация уточняется.