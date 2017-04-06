Тринадцать пострадавших в ДТП под Рязанью остаются в больнице

ВОРОНЕЖ, 6 апр — РИА Новости. Тринадцать человек из 31, пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Рязанской области, остаются в больнице, остальные 18 доставленных в больницы уже выехали в Москву и Элисту, сообщил РИА Новости диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы администрации Михайловского района.

Авария произошла около 23.30 мск среды на 215-м километре федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий" в Михайловском районе. Столкнулись грузовик MAN из Тамбовской области и автобус Setra, который вез пассажиров из Москвы в Элисту. По данным полиции, погиб один из водителей автобуса и пассажир, сидевший на переднем сидении. В Михайловскую районную больницу был доставлен 31 человек, в том числе водитель грузовика. За пассажирами выехал автобус из Элисты.

"По последним данным, убыли (из больницы) 18 человек. В больнице остаются 13 человек, из них, по уточненной информации, один — в тяжелом состоянии. Из 18 уехавших: 15 человек, в том числе пять детей, выехали на автобусе в Элисту, три человек, среди них один ребенок — на автомобиле в Москву", — сказал собеседник агентства.

По его словам, среди тех, кто находится в больнице — водитель грузовика MAN.

По данным полиции, столкновение автобуса и грузовика произошло из-за того, что водитель пошел на обгон или уснул за рулем. Погодные условия или качество дороги привести к аварии не могли, заявили в МВД.