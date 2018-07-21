В Ленобласти в ДТП с грузовиком и автобусом погибли три человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Три человека погибли при столкновении автобуса и грузовика во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Около 8 утра на подъезде к деревне Хапо-Ое автобус ПАЗ маршрута 801 столкнулся с прицепом грузовика "Скания", который занесло при повороте", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в автобусе погибли двое мужчин и женщина. Травмы получили шесть человек, водитель грузовика не пострадал. Ведется проверка.