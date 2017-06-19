Пострадавшие в ДТП под Ростовом получат страховые выплаты в "Росгосстрахе"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Родственники погибших пассажиров и пострадавшие в ДТП с участием двух автобусов в Ростовской области могут получить страховые выплаты в "Росгосстрахе", сообщается в совместном пресс-релизе Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности (ВСС, РСА и НССО).

ДТП произошло днем 16 июня на 6-м километре автодороги "Матвеев Курган – село Авило-Успенское". По предварительным данным, 56-летний водитель автобуса ПАЗ не предоставил преимущество в движении и столкнулся с другим автобусом. В результате четыре человека погибли, 30 получили травмы, из них 17 госпитализированы.

"Родственникам погибших и пострадавшим пассажирам автобуса ПАЗ, попавшего в ДТП в Ростовской области, положены страховые выплаты до 2 миллионов рублей… Согласно данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в ПАО СК "Росгосстрах". Страховщик подтвердил наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если ДТП будет признано страховым случаем", — говорится в сообщении.

Родственникам погибших и пострадавшим пассажирам следует написать заявление в страховую компанию и предоставить паспорт, документ от перевозчика о произошедшем событии либо справку о ДТП, выданную ГИБДД. Также необходимо предъявить документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности. Родственники погибших вместо медицинских документов должны будут предъявить свидетельство о смерти, а также документы, подтверждающие право получения выплаты.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Водитель автобуса, по вине которого, предположительно, произошла авария, арестован.