В работе перевозчика, чей автобус перевернулся под Томском, нашли нарушения

На месте ДТП с автобусом, перевозившим детей, в Томской области. 12 июня 2017

На месте ДТП с автобусом, перевозившим детей, в Томской области. 12 июня 2017

НОВОСИБИРСК, 10 июл – РИА Новости. Прокуратура выявила нарушения в работе компании-перевозчика, чей автобус 12 июня перевернулся на трассе в Томской области, в результате чего 24 человека пострадали и погиб ребенок, сообщает в понедельник региональное надзорное ведомство.

Рейсовый автобус опрокинулся на 261-м километре трассы Томск-Колпашево в районе поселка Сугот. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Всего в салоне автобуса находились 27 человек. После ДТП 24 пассажира были доставлены в больницы. Погиб пятимесячный ребенок. В отношении водителя возбудили уголовное дело.

В связи с произошедшим 12 июня дорожно-транспортным происшествием прокуратура района провела проверку ООО "Парабельское АТП", которая выявила, что на нескольких автобусах рейсы выполнялись без тахографа и с незаконно установленным газобалонным оборудованием, автобусы не оснащались детскими креслами и так далее.

© Фото : УМВД России по Томской области На месте ДТП с автобусом, перевозившим детей, в Томской области. 12 июня 2017 © Фото : УМВД России по Томской области На месте ДТП с автобусом, перевозившим детей, в Томской области. 12 июня 2017

"Проверка показала, что в нарушение закона два контролера технического состояния автотранспортных средств и диспетчер ООО "Парабельское АТП" не соответствуют профессиональным и квалификационным требованиям о наличии специального образования. Лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, не пройдена аттестация на право занимать соответствующую должность", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, руководство предприятия в первом полугодии 2017 года не организовало очередное повышение квалификации водителей автобусов, а в отношении некоторых водителей у компании нет данных об отсутствии медицинских противопоказаний для работы.

По итогам проверки в отношении директора предприятия возбуждены административные дела сразу по нескольким статьям КоАП. "Виновному назначены наказания в виде предупреждения и штрафов на общую сумму 25 тысяч рублей. Наряду с этим директору автопредприятия внесено представление об устранении допущенных нарушений закона и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц", — сообщили в прокуратуре, добавив, что районному начальнику полиции внесено представление о ненадлежащем контроле за предприятием.