На Кубани три человека погибли в ДТП с автобусом

КРАСНОДАР, 8 авг — РИА Новости. Три человека погибли, двое госпитализированы в результате столкновения легковушки и рейсового автобуса на трассе Журавская-Тихорецк в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
"Авария произошла на 270 километре автодороги "станица Журавская — город Тихорецк" с участием рейсового автобуса", — говорится в релизе.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Приора" выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автобусом марки Higer.
"В результате ДТП от полученных травм на месте погибли три пассажира легкового автомобиля. В Тихорецкую больницу госпитализированы водитель "Приоры" и пассажирка автобуса", — информирует пресс-служба.
Сейчас полицейские выясняют причины обстоятельства случившегося, проводится проверка.