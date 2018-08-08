На Кубани три человека погибли в ДТП с автобусом

КРАСНОДАР, 8 авг — РИА Новости. Три человека погибли, двое госпитализированы в результате столкновения легковушки и рейсового автобуса на трассе Журавская-Тихорецк в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Отмечается, что в дежурную часть отдела МВД по Тихорецкому району около 00.50 мск среды поступило сообщение о ДТП. На место выехали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

"Авария произошла на 270 километре автодороги "станица Журавская — город Тихорецк" с участием рейсового автобуса", — говорится в релизе.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Приора" выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автобусом марки Higer.

"В результате ДТП от полученных травм на месте погибли три пассажира легкового автомобиля. В Тихорецкую больницу госпитализированы водитель "Приоры" и пассажирка автобуса", — информирует пресс-служба.

Сейчас полицейские выясняют причины обстоятельства случившегося, проводится проверка.