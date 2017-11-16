Число жертв ДТП в Марий Эл увеличилось до 12, сообщил источник

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Число погибших при столкновении микроавтобуса с грузовым автомобилем в Марий Эл увеличилось до 12 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"По уточненным данным, погибли 12 человек, пострадали шесть", — сказал собеседник агентства.

В автобусе находился 21 человек.

На место аварии выехал глава Марий Эл Александр Евстиеев.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло около 17.30 мск примерно на 64-м километре автодороги "Йошкар-Ола — Козьмодемьянск".

В МЧС республики предположили, что причиной аварии могло стать резкое ухудшение погоды. Пошел сильный снег с дождем.