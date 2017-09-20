Роструд завершил расследование падения автобуса в море на Кубани

На Кубани автобус с рабочими упал в море

На Кубани автобус с рабочими упал в море

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Роструд завершил расследование по падению в Черное море автобуса с рабочими на Кубани, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Автобус, который перевозил рабочих, опрокинулся в море в Краснодарском крае 25 августа. В результате ЧП погибли 18 человек, спасены 33, 19 из которых были госпитализированы. Позже один из пострадавших, получивших тяжелые травмы, скончался в краевой больнице.

"В ходе расследования установлено, что среди причин трагедии – нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, допуск индивидуальным предпринимателем к управлению автобусом лица, не прошедшего инструктажи, стажировку, обучение по охране труда и проверку знаний охраны труда, а также не прошедшего предварительный медосмотр и предрейсовый осмотр", — сказали в пресс-службе.

Кроме того, были выявлены недостатки в работе технических служб ООО "Интерстрой", а именно отсутствие контроля за фактическим наличием автотранспорта, представляемого в компанию от подрядных организаций по поданным заявкам.

"По результатам расследования сформированы пакеты документов и переданы в прокуратуру по месту происшествия и в другие органы и организации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, а также в Фонд социального страхования Российской Федерации для осуществления полагающихся выплат", — сообщил Роструд.

Ведомство также отметило, что Фонд социального страхования произвел выплаты по 1 миллиону рублей 12 семьям погибших.