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Сосо Павлиашвили - романтик с тёмным прошлым

Сосо Павлиашвили - романтик с тёмным прошлым - РИА Новости, 11.07.2025

Сосо Павлиашвили - романтик с тёмным прошлым

Реальная история Сосо Павлиашвили не может не удивить. Жизнь артиста, чьё имя знают миллионы, но чья судьба покрыта мраком скандалов и недосказанностей. Почему... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T18:48:00+03:00

2025-07-11T18:48:00+03:00

2025-07-11T18:48:00+03:00

шоубиз

грузия

россия

тбилиси

сосо павлиашвили

игорь крутой

ирина понаровская

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Реальная история Сосо Павлиашвили не может не удивить. Жизнь артиста, чьё имя знают миллионы, но чья судьба покрыта мраком скандалов и недосказанностей. Почему Грузия считает его предателем? Как певец оказался в эпицентре уголовного дела? Связаны ли финансовые проблемы с его репутацией? И какова цена публичной позиции в эпоху, где слово сильнее поступка?Иосиф (Сосо) Павлиашвили родился 29 июня 1964 года в Тбилиси, в интеллигентной семье архитектора и домохозяйки. С детства проявлял музыкальные способности. С шести лет занимался игрой на скрипке, позже окончил музыкальную школу, учился в консерватории. В юности служил в ансамбле ВВС СССР, где впервые попробовал себя как певец. Его голос, манера исполнения и харизма быстро нашли отклик у зрителей.В 1989 году, участвуя в престижном музыкальном конкурсе "Юрмала", он исполнил композицию "Самшобло" ("Родина") и завоевал гран‑при. Песня о любви к родине сделала его звездой сначала в СССР, а позже и в России.В 90-х он начал сольную карьеру. Вышли пластинки: "Музыка друзьям" (1993), "Ждёт тебя грузин!", "О моей любви", а в 2022 году — альбом "Жизнь — это рок‑н‑ролл". Он пел о любви, свободе, вере, родине. Сосо выступал с Игорем Крутым, Лепсом, Аллегровой, Гвердцители. Его любили за голос, музыку и образ романтика.Тысяча любовниц и настоящая любовьВ одном интервью певец откровенно заявил: у него было около тысячи женщин. Однако настоящими чувствами он называл две истории — роман с Ириной Понаровской и отношения с Ириной Патлах.С последней он прожил более 20 лет в гражданском браке, официально оформив отношения только в 2020 году. У пары две дочери, Елизавета (2004) и Сандра (2008).Ирина сопровождала его на гастролях, поддерживала в трудные времена, оставалась в тени, пока внимание публики было сосредоточено на скандалах.Тень подозренийВ ноябре 2012 года в Тбилиси был найден мёртвым бизнесмен Автандил (Антон) Адуашвили — друг детства певца. Его тело обнаружили в машине, со следами насильственной смерти. Следствие вскоре арестовало зятя Сосо Вахтанга Чхапелию и двух его сообщников. В 2013 году они были приговорены к 20 годам тюрьмы.Чхапелия заявил на допросе, что действовал по просьбе Сосо, якобы получив деньги за "наказание" Адуашвили. Однако убийство, по его словам, было несогласованной инициативой. В СМИ распространились слухи о том, что Павлиашвили мог быть заказчиком. Но прокуратура не нашла прямых улик и отказалась возбуждать дело против певца.Сам Сосо назвал обвинения "абсурдными" и выразил соболезнования семье погибшего. Мать Антона обвинила певца в моральной ответственности за случившееся. Вокруг артиста воцарилась тревожная тишина. Никто не забыл, но юридически он остался вне дела.Политическая позицияВ 2023 году СМИ сообщили: фирма, занимающаяся организацией концертов певца, проиграла несколько судебных дел на общую сумму более 16 миллионов рублей. Были арестованы банковские счета, а налоговая начала проверку финансовой деятельности.Павлиашвили от комментариев не отказывался. Он заявил, что не является директором компании, а только инвестором, и не несёт ответственности за её долги. Однако в глазах публики образ романтика померк: артист, поющий о любви и духовности, оказался связан с крупными деньгами, судами и преступными схемами.С 2014 года Сосо стал активно высказываться по политическим вопросам. Он поддержал воссоединение Крыма с Россией, неоднократно выступал в Севастополе и Донецке. В мае 2023 года на концерте в Рязани он заявил:"Россия должна победить, потому что иначе победит антихрист".Эта фраза вызвала волну критики. В Грузии его слова восприняли как оскорбление — СМИ назвали его "предателем", пользователи в соцсетях обвиняли его в двуличии. Украина объявила артиста персоной нон грата, запретив ему въезд.В России Сосо продолжает активно выступать: он поддерживает спецоперацию, участвует в благотворительных концертах, поёт для раненых бойцов и беженцев из Донбасса. Его приглашают на федеральные телеканалы, он желанный гость у Соловьёва и в новогодних огоньках.В Грузии же его всё чаще называют человеком, "живущим на два дома", критикуют за пророссийскую риторику и отдалённость от национальной повестки. Для одних — он талант, для других — предатель.

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грузия, россия, тбилиси, сосо павлиашвили, игорь крутой, ирина понаровская