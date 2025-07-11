Сосо Павлиашвили - романтик с тёмным прошлым
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Реальная история Сосо Павлиашвили не может не удивить. Жизнь артиста, чьё имя знают миллионы, но чья судьба покрыта мраком скандалов и недосказанностей. Почему Грузия считает его предателем? Как певец оказался в эпицентре уголовного дела? Связаны ли финансовые проблемы с его репутацией? И какова цена публичной позиции в эпоху, где слово сильнее поступка?
Иосиф (Сосо) Павлиашвили родился 29 июня 1964 года в Тбилиси, в интеллигентной семье архитектора и домохозяйки. С детства проявлял музыкальные способности. С шести лет занимался игрой на скрипке, позже окончил музыкальную школу, учился в консерватории. В юности служил в ансамбле ВВС СССР, где впервые попробовал себя как певец. Его голос, манера исполнения и харизма быстро нашли отклик у зрителей.
© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанкВид на старую часть города Тбилиси и памятник основателю Тбилиси - Вахтангу Горгасали
Вид на старую часть города Тбилиси и памятник основателю Тбилиси - Вахтангу Горгасали
В 1989 году, участвуя в престижном музыкальном конкурсе "Юрмала", он исполнил композицию "Самшобло" ("Родина") и завоевал гран‑при. Песня о любви к родине сделала его звездой сначала в СССР, а позже и в России.
В 90-х он начал сольную карьеру. Вышли пластинки: "Музыка друзьям" (1993), "Ждёт тебя грузин!", "О моей любви", а в 2022 году — альбом "Жизнь — это рок‑н‑ролл". Он пел о любви, свободе, вере, родине. Сосо выступал с Игорем Крутым, Лепсом, Аллегровой, Гвердцители. Его любили за голос, музыку и образ романтика.
Тысяча любовниц и настоящая любовь
В одном интервью певец откровенно заявил: у него было около тысячи женщин. Однако настоящими чувствами он называл две истории — роман с Ириной Понаровской и отношения с Ириной Патлах.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПевица Ирина Понаровская на церемонии вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall
Певица Ирина Понаровская на церемонии вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall
С последней он прожил более 20 лет в гражданском браке, официально оформив отношения только в 2020 году. У пары две дочери, Елизавета (2004) и Сандра (2008).
Ирина сопровождала его на гастролях, поддерживала в трудные времена, оставалась в тени, пока внимание публики было сосредоточено на скандалах.
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкПевец Сосо Павлиашвили с супругой Ириной на творческом вечере певца и композитора Леонида Агутина, конкурс молодых исполнителей "Новая волна 2013"
Певец Сосо Павлиашвили с супругой Ириной на творческом вечере певца и композитора Леонида Агутина, конкурс молодых исполнителей "Новая волна 2013"
Тень подозрений
В ноябре 2012 года в Тбилиси был найден мёртвым бизнесмен Автандил (Антон) Адуашвили — друг детства певца. Его тело обнаружили в машине, со следами насильственной смерти. Следствие вскоре арестовало зятя Сосо Вахтанга Чхапелию и двух его сообщников. В 2013 году они были приговорены к 20 годам тюрьмы.
Певец Сосо Павлиашвили
Чхапелия заявил на допросе, что действовал по просьбе Сосо, якобы получив деньги за "наказание" Адуашвили. Однако убийство, по его словам, было несогласованной инициативой. В СМИ распространились слухи о том, что Павлиашвили мог быть заказчиком. Но прокуратура не нашла прямых улик и отказалась возбуждать дело против певца.
Сам Сосо назвал обвинения "абсурдными" и выразил соболезнования семье погибшего. Мать Антона обвинила певца в моральной ответственности за случившееся. Вокруг артиста воцарилась тревожная тишина. Никто не забыл, но юридически он остался вне дела.
Сосо Павлиашвили
Политическая позиция
В 2023 году СМИ сообщили: фирма, занимающаяся организацией концертов певца, проиграла несколько судебных дел на общую сумму более 16 миллионов рублей. Были арестованы банковские счета, а налоговая начала проверку финансовой деятельности.
Павлиашвили от комментариев не отказывался. Он заявил, что не является директором компании, а только инвестором, и не несёт ответственности за её долги. Однако в глазах публики образ романтика померк: артист, поющий о любви и духовности, оказался связан с крупными деньгами, судами и преступными схемами.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПевец Сосо Павлиашвили перед началом шоу "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты" в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
Певец Сосо Павлиашвили перед началом шоу "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты" в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
С 2014 года Сосо стал активно высказываться по политическим вопросам. Он поддержал воссоединение Крыма с Россией, неоднократно выступал в Севастополе и Донецке. В мае 2023 года на концерте в Рязани он заявил:
"Россия должна победить, потому что иначе победит антихрист".
Эта фраза вызвала волну критики. В Грузии его слова восприняли как оскорбление — СМИ назвали его "предателем", пользователи в соцсетях обвиняли его в двуличии. Украина объявила артиста персоной нон грата, запретив ему въезд.
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкОткрытие Международного конкурса "Новая волна 2012" в Юрмале
Открытие Международного конкурса "Новая волна 2012" в Юрмале
В России Сосо продолжает активно выступать: он поддерживает спецоперацию, участвует в благотворительных концертах, поёт для раненых бойцов и беженцев из Донбасса. Его приглашают на федеральные телеканалы, он желанный гость у Соловьёва и в новогодних огоньках.
В Грузии же его всё чаще называют человеком, "живущим на два дома", критикуют за пророссийскую риторику и отдалённость от национальной повестки. Для одних — он талант, для других — предатель.