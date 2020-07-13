Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574274798.html
"Золотую судью" Хахалеву досрочно лишили полномочий
Скандально известную кубанскую судью Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий, сообщили РИА Новости в Высшей квалификационной коллегии. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:12
елена хахалева
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153030/88/1530308847_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_ac41f1b2dc9953b3e68fbb5fef74e435.jpg
https://ria.ru/20200305/1568218013.html
Долго она насмехалась над системой...
71
что-то мне подсказывает, Хахалева еще вернется и разворошит судейский гадюшник.
57
24
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/153030/88/1530308847_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_ac41f1b2dc9953b3e68fbb5fef74e435.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153030/88/1530308847_127:0:911:588_1400x0_80_0_0_46515f4df707a6b976c73955bbe5a650.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153030/88/1530308847_225:0:813:588_1400x0_80_0_0_8b4004721dfb147865cac64870ae9b04.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена хахалева, краснодарский край, общество

"Золотую судью" Хахалеву досрочно лишили полномочий

14:08 13.07.2020 (обновлено: 16:12 13.07.2020)
16391
© Sputnik / StringerСудья Елена Хахалева
Судья Елена Хахалева
© Sputnik / Stringer
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Скандально известную кубанскую судью Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий, сообщили РИА Новости в Высшей квалификационной коллегии.
Обращение в дисциплинарную комиссию подал председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.
Хахалева не пришла на заседание, сославшись на "крайне тяжелое" состояние здоровья.
В 2017 году судья оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которой выступили Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в два миллиона долларов.
Сама Хахалева заявляла, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери — крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Он утверждал, что свадьба дочери обошлась ему в сумму до пяти миллионов рублей, а Павлиашвили и Меладзе, как его друзья, участвовали в торжестве на правах гостей.
Судья Елена Хахалева
5 марта, 21:34
"Золотая судья" Хахалева написала открытое письмо Путину
36246971013
Обсудить 24
Елена ХахалеваКраснодарский крайОбщество
Популярные комментарии
Долго она насмехалась над системой...
13 июля, 14:15
Арсений Новиков
6412202
что-то мне подсказывает, Хахалева еще вернется и разворошит судейский гадюшник.
13 июля, 14:13
Евгений Д
12920331
Рекомендуем
Иван Сафронов
Сафронову предъявили обвинение в госизмене
Актриса Лариса Гузеева
Гузеева резко ответила на оскорбление со стороны подписчицы
Скорая помощь, Индия
Новорожденная девочка заплакала на собственных похоронах
Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Автомобиль скорой помощи
Названа причина смерти невесты на свадебном банкете
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Особенности национального несанкционированного протеста
Спецоперация против сторонников ИГ в Ростовской области. Кадры ФСБ
ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области
Легкий скоростной броневик Стрела
В России создали легкий скоростной броневик "Стрела"
Американские флаги в Вашингтоне
Вашингтон решил наказать Европу по-настоящему
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
Набиуллина заявила, что Центробанк не обсуждает деноминацию рубля
Флаги ЕС и Украины в Брюсселе
"Равенства нет". Евросоюз преподал урок экономики Украине
Джон Траволта и Келли Престон
Супруга Джона Траволты актриса Келли Престон умерла от рака
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В ФПА объяснили дисциплинарные дела против адвокатов по делу Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:40Назарбаев поблагодарил патриарха Кирилла за молитвы о его выздоровлении
16:40Актер мексиканского телесериала "Дикая Роза" умер от коронавируса
16:40В Вологодской области отменили электронные пропуска для въезда в регион
16:40ВОЗ оценила ситуацию с испытаниями вакцины от коронавируса в России
16:35Власти Молдавии разработали семь моделей возвращения к учебе в школах
16:33Верховный суд разрешил предъявлять иски к Facebook в российских судах
16:33Символ Крымского моста кот Мостик нашел новую работу и переезжает
16:30Президент Афганистана осудил атаку талибов в провинции Саманган
16:27Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля
16:26В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
16:26В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
16:25Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
16:18Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
16:17Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
Лента новостейМолния