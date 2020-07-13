"Золотую судью" Хахалеву досрочно лишили полномочий

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Скандально известную кубанскую судью Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий, сообщили РИА Новости в Высшей квалификационной коллегии. Скандально известную кубанскую судьюдосрочно лишили полномочий, сообщили РИА Новости в Высшей квалификационной коллегии.

Обращение в дисциплинарную комиссию подал председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.

Хахалева не пришла на заседание, сославшись на "крайне тяжелое" состояние здоровья.

В 2017 году судья оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которой выступили Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в два миллиона долларов.