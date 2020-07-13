https://ria.ru/20200713/1574274798.html
"Золотую судью" Хахалеву досрочно лишили полномочий
Скандально известную кубанскую судью Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий, сообщили РИА Новости в Высшей квалификационной коллегии. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:08
2020-07-13T16:12
елена хахалева
краснодарский край
общество
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https://ria.ru/20200305/1568218013.html
Арсений Новиков
Долго она насмехалась над системой...
71
Евгений Д
что-то мне подсказывает, Хахалева еще вернется и разворошит судейский гадюшник.
57
24
краснодарский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена хахалева, краснодарский край, общество
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Скандально известную кубанскую судью Елену Хахалеву
досрочно лишили полномочий, сообщили РИА Новости в Высшей квалификационной коллегии.
Обращение в дисциплинарную комиссию подал председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.
Хахалева не пришла на заседание, сославшись на "крайне тяжелое" состояние здоровья.
В 2017 году судья оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которой выступили Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в два миллиона долларов.
Сама Хахалева заявляла, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери — крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Он утверждал, что свадьба дочери обошлась ему в сумму до пяти миллионов рублей, а Павлиашвили и Меладзе, как его друзья, участвовали в торжестве на правах гостей.