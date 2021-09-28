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Шоубиз
https://ria.ru/20210928/afisha-1751975721.html
Афиша на октябрь: какие звезды дадут концерты
Афиша на октябрь: какие звезды дадут концерты - РИА Новости, 28.09.2021
Афиша на октябрь: какие звезды дадут концерты
Ольга Бузова уверена, что ее новое выступление разделит шоубиз на до и после. Лев Лещенко впервые решил выступить в клубе. А Анита Цой подготовила программу к... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T08:00
2021-09-28T08:00
шоубиз
диана арбенина
концерты
крокус сити холл
ночные снайперы
рита дакота
ольга бузова
олег газманов
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ольга Бузова уверена, что ее новое выступление разделит шоубиз на до и после. Лев Лещенко впервые решил выступить в клубе. А Анита Цой подготовила программу к своему 50-летию. Какие еще концерты посетить в октябре — в подборке РИА Новости. Анита Цой1 октября в Кремлевском дворце в Москве и 5 октября в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге Анита Цой представит юбилейное шоу "Пятый океан". 7 февраля звезде исполнилось 50 лет. Диана Арбенина и "Ночные снайперы"1 и 2 октября 2021 года Диана Арбенина и "Ночные Снайперы" выйдут на сцену Крокус Сити Холла с программой "Авиарежим", в которую вошли известные хиты группы и премьеры. "Помню, доктор сообщил, что у меня будет двойня и тут же увидев мои изумленные глаза добавил: "Ну... где один, там и два". С тех пор меня преследуют парные выстрелы", — так лидер группы рассказала фанатам о втором, дополнительном концерте команды.Манижа1 октября в концертном клубе-фестивале "Морзе" (Санкт-Петербург) состоится концерт Манижи. Представлявшая в этом году Россию на Евровидении певица исполнит свои старые хиты и новые песни. Feduk1 октября в клубе Adrenaline Stadium выступит Feduk (Федор Инсаров). Любовь слушателей романтичному рэперу принесли танцевальные треки "Моряк", "Закрывай глаза" и другие композиции. Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые ХитыНостальгируем по 90-м и нулевым в клубе Adrenaline Stadium 1 октября. На "Дискотеке МУЗ-ТВ. Золотые хиты" выступят Лариса Долина, "На-На", "Иванушки International", "Отпетые мошенники", Линда, Ирина Салтыкова, Лада Дэнс, Олег Газманов, Наташа Королева, "Вирус", "Демо", "REFLEX", "Город 312", "Фабрика", "Корни", "Банд’Эрос", Стас Костюшкин, Денис Клявер, Владимир Пресняков, Виктория Дайнеко, Сосо Павлиашвили и многие другие.Niletto"Такого большого сольника у нас еще не было. Ждем тебя и всех твоих близких 5 октября в Крокус Сити Холле", — зовет на предстоящий концерт исполнитель хита "Любимка" Niletto (Данил Прытков).Хор Турецкого7 октября 2021 года в Вегас Сити Холле пройдет концерт Хора Турецкого "Голос в наших сердцах". Его посвятили памяти бывшего солиста команды Бориса Горячева, которому в этот день могло бы исполнится 50 лет. Он умер в июле из-за ковида. Валерия"Самолет", "Ты где-то там", "Часики", а также новые песни из репертуара Валерии вошли в концертную программу певицы "До предела". Шоу состоится 8 октября в КСК "СИБУР АРЕНА" (Санкт-Петербург). Лев Лещенко9 октября Лев Лещенко впервые выступит на клубной сцене. Место — ГЛАВCLUB. Программа называется "Верните мне мой 1977-й". В том году Лев Валерианович получил свое первое официальное звание — Заслуженный артист РСФСР. На концерте прозвучат хиты легендарного певца и неожиданные дуэты. "Приходите, потанцуем", — приглашает на вечер Лещенко. Винтаж10 октября 2021 года в клубе 1930 Moscow группа "Винтаж" выступит с новым шоу INSTINCT. Оно приурочено к 15-летию команды. Зрители со всего мира смогут увидеть его в формате прямой онлайн-трансляции. FaceFace (Иван Дремин) отправляется в гастрольный тур "Искренний". Концерт в Москве назначен на 14 октября в Adrenaline Stadium. В Санкт-Петербурге рэпер выступит 22 октября в A2 Green Concert. Рита Дакота15 октября в Крокус Сити Холле состоится концерт Риты Дакоты (Маргарита Герасимович). "Электричество", "Полчеловека", "Цунами", "Новые линии" — лирические треки бывшей фабрикантки попадают в чарты и сердца слушателей. Леонид АгутинКультовые композиции и новые песни исполнит Леонид Агутин в концертном зале "Барвиха Luxury Village". Концерт пройдет 16 октября. Максим Фадеев16 октября Максим Фадеев выступит в Ледовом Дворце (Санкт-Петербург) с новой программой. Композитор признавался, что почти полностью оглох. Восстановиться ему помогал китайский врач, лечивший Бориса Ельцина. На сцену музыкант выходит в разработанном специально для него аппарате. БьянкаКоролева русского R`n`B Бьянка "раскачает руками-ногами" Мумий Тролль Music Bar 16 октября. "Я не отступлю", "Были танцы", "Музыка" — хиты исполнительницы уже стали классикой поп-музыки.Надежда Кадышева19 октября Надежда Кадышева выйдет на сцену театра "Золотое кольцо". Знаменитые песни звезды российской эстрады и русской народной музыки прозвучат в программе "Новое и лучшее". ArtemievГруппа Artemiev выступит в клубе "16 Тонн" 20 октября. Лидер команды — бывший фабрикант и вокалист "Корней" Павел Артемьев. Наталья ПодольскаяУчастница Евровидения 2005 года Наталья Подольская выступит в клубе "16 Тонн" 22 октября. Специальный гость вечера — муж певицы Владимир Пресняков. Ольга Бузова"Это случилось. Я готова объявить дату, после которой шоу-бизнес больше не будет прежним! Потому что мое новое шоу разделит его на до и после. Это уникальное событие произойдет 28 октября. "Крокус Сити Холл", — в августе Ольга Бузова объявила, когда пройдет ее новое шоу-перформанс "Вот она Я!". И фанаты теледивы замерли в ожидании. ЛиндаОдна из самых готичных звезд российской рок сцены Линда 29 октября проведет эксклюзивный Хеллоуин-концерт. Место действа — Мумий Тролль Music Bar. Олег Газманов70 лет исполнилось Олегу Газманову 22 июля. Концерт, приуроченный к его юбилею, пройдет 30 октября. Легендарные хиты звезды прозвучат на сцене в "Крокус Сити Холле". "Эскадрон", "Офицеры", "Есаул", "Москва", "Единственная", "Мои ясные дни", "Морячка" — песни в его исполнении знает едва ли не каждый.
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диана арбенина, концерты, крокус сити холл, ночные снайперы, рита дакота, ольга бузова, олег газманов, хор турецкого, федор инсаров (feduk), лариса долина, данко (александр фадеев), денис клявер, на-на, иванушки international, сосо павлиашвили, наташа королева (наталия порывай), москва, линда, леонид агутин, наталья подольская, владимир пресняков, валерия (алла перфилова), manizha (манижа сангин), надежда кадышева, анита цой
08:00 28.09.2021
 

Афиша на октябрь: какие звезды дадут концерты

© РИА НовостиАнита Цой, Лев Лещенко и Ольга Бузова
Анита Цой, Лев Лещенко и Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ольга Бузова уверена, что ее новое выступление разделит шоубиз на до и после. Лев Лещенко впервые решил выступить в клубе. А Анита Цой подготовила программу к своему 50-летию. Какие еще концерты посетить в октябре — в подборке РИА Новости.

Анита Цой

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАнита Цой
Анита Цой - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 октября в Кремлевском дворце в Москве и 5 октября в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге Анита Цой представит юбилейное шоу "Пятый океан". 7 февраля звезде исполнилось 50 лет.

Диана Арбенина и "Ночные снайперы"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСолистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина
Солистка группы Ночные снайперы Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 и 2 октября 2021 года Диана Арбенина и "Ночные Снайперы" выйдут на сцену Крокус Сити Холла с программой "Авиарежим", в которую вошли известные хиты группы и премьеры.
"Помню, доктор сообщил, что у меня будет двойня и тут же увидев мои изумленные глаза добавил: "Ну... где один, там и два". С тех пор меня преследуют парные выстрелы", — так лидер группы рассказала фанатам о втором, дополнительном концерте команды.

Манижа

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Манижа во время интервью в Москве
Певица Манижа во время интервью в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 октября в концертном клубе-фестивале "Морзе" (Санкт-Петербург) состоится концерт Манижи. Представлявшая в этом году Россию на Евровидении певица исполнит свои старые хиты и новые песни.

Feduk

© Фото : предоставлено пресс-службой артистаFeduk
Feduk - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой артиста
1 октября в клубе Adrenaline Stadium выступит Feduk (Федор Инсаров). Любовь слушателей романтичному рэперу принесли танцевальные треки "Моряк", "Закрывай глаза" и другие композиции.

Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые Хиты

© РИА Новости / Павел Бедняков, Екатерина ЧесноковаЛариса Долина, Стас Костюшкин и Наташа Королева
Лариса Долина, Стас Костюшкин и Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков, Екатерина Чеснокова
Лариса Долина, Стас Костюшкин и Наташа Королева
Ностальгируем по 90-м и нулевым в клубе Adrenaline Stadium 1 октября. На "Дискотеке МУЗ-ТВ. Золотые хиты" выступят Лариса Долина, "На-На", "Иванушки International", "Отпетые мошенники", Линда, Ирина Салтыкова, Лада Дэнс, Олег Газманов, Наташа Королева, "Вирус", "Демо", "REFLEX", "Город 312", "Фабрика", "Корни", "Банд’Эрос", Стас Костюшкин, Денис Клявер, Владимир Пресняков, Виктория Дайнеко, Сосо Павлиашвили и многие другие.

Niletto

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАртист Niletto выступает на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" в Государственном Кремлевском Дворце.
Артист Niletto выступает на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце. - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
"Такого большого сольника у нас еще не было. Ждем тебя и всех твоих близких 5 октября в Крокус Сити Холле", — зовет на предстоящий концерт исполнитель хита "Любимка" Niletto (Данил Прытков).

Хор Турецкого

© РИА Новости / Евгения НовоженинаБорис Горячев
Борис Горячев - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
7 октября 2021 года в Вегас Сити Холле пройдет концерт Хора Турецкого "Голос в наших сердцах". Его посвятили памяти бывшего солиста команды Бориса Горячева, которому в этот день могло бы исполнится 50 лет. Он умер в июле из-за ковида.

Валерия

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонцерт "Рождество с Григорием Лепсом"
Концерт Рождество с Григорием Лепсом - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Самолет", "Ты где-то там", "Часики", а также новые песни из репертуара Валерии вошли в концертную программу певицы "До предела". Шоу состоится 8 октября в КСК "СИБУР АРЕНА" (Санкт-Петербург).

Лев Лещенко

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевец Лев Лещенко на концерте "Песня года — 2019"
Певец Лев Лещенко на концерте Песня года — 2019 - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 октября Лев Лещенко впервые выступит на клубной сцене. Место — ГЛАВCLUB. Программа называется "Верните мне мой 1977-й". В том году Лев Валерианович получил свое первое официальное звание — Заслуженный артист РСФСР.
На концерте прозвучат хиты легендарного певца и неожиданные дуэты. "Приходите, потанцуем", — приглашает на вечер Лещенко.

Винтаж

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГруппа "Винтаж" во время выступления
Группа Винтаж во время выступления - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
10 октября 2021 года в клубе 1930 Moscow группа "Винтаж" выступит с новым шоу INSTINCT. Оно приурочено к 15-летию команды. Зрители со всего мира смогут увидеть его в формате прямой онлайн-трансляции.

Face

© FACE/YouTubeКадр из клипа FACE - Рэйман
Кадр из клипа FACE - Рэйман
© FACE/YouTube
Face (Иван Дремин) отправляется в гастрольный тур "Искренний". Концерт в Москве назначен на 14 октября в Adrenaline Stadium. В Санкт-Петербурге рэпер выступит 22 октября в A2 Green Concert.

Рита Дакота

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Рита Дакота
Певица Рита Дакота - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
15 октября в Крокус Сити Холле состоится концерт Риты Дакоты (Маргарита Герасимович). "Электричество", "Полчеловека", "Цунами", "Новые линии" — лирические треки бывшей фабрикантки попадают в чарты и сердца слушателей.

Леонид Агутин

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Леонид Агутин
Певец Леонид Агутин - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Певец Леонид Агутин
Культовые композиции и новые песни исполнит Леонид Агутин в концертном зале "Барвиха Luxury Village". Концерт пройдет 16 октября.

Максим Фадеев

© АГН "Москва" / Андрей НикеричевКомпозитор и продюсер Максим Фадеев
Композитор и продюсер Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
16 октября Максим Фадеев выступит в Ледовом Дворце (Санкт-Петербург) с новой программой. Композитор признавался, что почти полностью оглох. Восстановиться ему помогал китайский врач, лечивший Бориса Ельцина. На сцену музыкант выходит в разработанном специально для него аппарате.

Бьянка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевица Бьянка перед началом премии "МУЗ-ТВ"
Певица Бьянка перед началом премии МУЗ-ТВ - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Королева русского R`n`B Бьянка "раскачает руками-ногами" Мумий Тролль Music Bar 16 октября. "Я не отступлю", "Были танцы", "Музыка" — хиты исполнительницы уже стали классикой поп-музыки.

Надежда Кадышева

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПевица Надежда Кадышева
Певица Надежда Кадышева - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
19 октября Надежда Кадышева выйдет на сцену театра "Золотое кольцо". Знаменитые песни звезды российской эстрады и русской народной музыки прозвучат в программе "Новое и лучшее".

Artemiev

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец, солист группы "ARTEMIEV" Павел Артемьев
Певец, солист группы ARTEMIEV Павел Артемьев - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Группа Artemiev выступит в клубе "16 Тонн" 20 октября. Лидер команды — бывший фабрикант и вокалист "Корней" Павел Артемьев.

Наталья Подольская

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская
Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Участница Евровидения 2005 года Наталья Подольская выступит в клубе "16 Тонн" 22 октября. Специальный гость вечера — муж певицы Владимир Пресняков.

Ольга Бузова

© Фото : ТНТ Ольга Бузова в Comedy club
 Ольга Бузова в Comedy club - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : ТНТ
"Это случилось. Я готова объявить дату, после которой шоу-бизнес больше не будет прежним! Потому что мое новое шоу разделит его на до и после. Это уникальное событие произойдет 28 октября. "Крокус Сити Холл", — в августе Ольга Бузова объявила, когда пройдет ее новое шоу-перформанс "Вот она Я!". И фанаты теледивы замерли в ожидании.

Линда

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевица Линда
Певица Линда - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Одна из самых готичных звезд российской рок сцены Линда 29 октября проведет эксклюзивный Хеллоуин-концерт. Место действа — Мумий Тролль Music Bar.

Олег Газманов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Олег Газманов
Певец Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
70 лет исполнилось Олегу Газманову 22 июля. Концерт, приуроченный к его юбилею, пройдет 30 октября. Легендарные хиты звезды прозвучат на сцене в "Крокус Сити Холле".
"Эскадрон", "Офицеры", "Есаул", "Москва", "Единственная", "Мои ясные дни", "Морячка" — песни в его исполнении знает едва ли не каждый.
Певица Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 08:00Шоубиз
Интервью Бузовой: "Мне льстит сравнение с Мадонной и Аллой Борисовной"
 
ШоубизДиана АрбенинаконцертыКрокус Сити ХоллНочные снайперыРита ДакотаОльга БузоваОлег ГазмановХор ТурецкогоФедор Инсаров (Feduk)Лариса ДолинаДанко (Александр Фадеев)Денис КляверНа-НаИванушки InternationalСосо ПавлиашвилиНаташа Королева (Наталия Порывай)МоскваЛиндаЛеонид АгутинНаталья ПодольскаяВладимир ПресняковВалерия (Алла Перфилова)Manizha (Манижа Сангин)Надежда КадышеваАнита Цой
 
 
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