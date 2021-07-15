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Солист "Хора Турецкого" умер от коронавируса

Солист "Хора Турецкого" умер от коронавируса - РИА Новости, 15.07.2021

Солист "Хора Турецкого" умер от коронавируса

Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев умер от коронавируса. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте коллектива. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T17:38

2021-07-15T17:38

2021-07-15T18:50

петр мамонов

музыка

новости культуры

хор турецкого

шоубиз

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев умер от коронавируса. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте коллектива. "Три недели он боролся с этой заразой!!! Мы молились и надеялись на чудо!!! Но у Бога свои планы… И ковид оказался сильнее", — говорится в записи. Коллеги и фанаты артиста выражают соболезнования семье и близким под его последним постом в Instagram. Горячев — лирический баритон, в арт-группу "Хор Турецкого" попал после кастинга и был солистом коллектива 20 лет. У него остались супруга Наталья и двухлетняя дочь.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр мамонов, музыка, новости культуры, хор турецкого, коронавирус covid-19