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Шоубиз
https://ria.ru/20210715/khorturetskogo-1741422414.html
Солист "Хора Турецкого" умер от коронавируса
Солист "Хора Турецкого" умер от коронавируса - РИА Новости, 15.07.2021
Солист "Хора Турецкого" умер от коронавируса
Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев умер от коронавируса. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте коллектива. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:38
2021-07-15T18:50
петр мамонов
музыка
новости культуры
хор турецкого
шоубиз
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев умер от коронавируса. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте коллектива. "Три недели он боролся с этой заразой!!! Мы молились и надеялись на чудо!!! Но у Бога свои планы… И ковид оказался сильнее", — говорится в записи. Коллеги и фанаты артиста выражают соболезнования семье и близким под его последним постом в Instagram. Горячев — лирический баритон, в арт-группу "Хор Турецкого" попал после кастинга и был солистом коллектива 20 лет. У него остались супруга Наталья и двухлетняя дочь.
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петр мамонов, музыка, новости культуры, хор турецкого, коронавирус covid-19
17:38 15.07.2021 (обновлено: 18:50 15.07.2021)
 

Солист "Хора Турецкого" умер от коронавируса

© РИА Новости / Евгения НовоженинаБорис Горячев
Борис Горячев - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев умер от коронавируса. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте коллектива.
"Три недели он боролся с этой заразой!!! Мы молились и надеялись на чудо!!! Но у Бога свои планы… И ковид оказался сильнее", — говорится в записи.
Коллеги и фанаты артиста выражают соболезнования семье и близким под его последним постом в Instagram.
Горячев — лирический баритон, в арт-группу "Хор Турецкого" попал после кастинга и был солистом коллектива 20 лет. У него остались супруга Наталья и двухлетняя дочь.
 
ШоубизПетр МамоновМузыкаНовости культурыХор ТурецкогоКоронавирус COVID-19
 
 
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