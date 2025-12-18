Рейтинг@Mail.ru
Лариса Долина выступит еще шесть раз до Нового года
03:42 18.12.2025
Лариса Долина выступит еще шесть раз до Нового года
Народная артистка России Лариса Долина выступит еще шесть раз в период до Нового года, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 18.12.2025
россия, москва, лариса долина, григорий лепс, дима билан (виктор белан), театр на таганке
Россия, Москва, Лариса Долина, Григорий Лепс, Дима Билан (Виктор Белан), Театр на Таганке
Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина выступит еще шесть раз в период до Нового года, выяснило РИА Новости.
Так, по данным корреспондента РИА Новости, ближайшее выступление запланировано на 21 декабря. Долина споет на концерте "Рождество с Григорием Лепсом", который пройдет на площадке Live Арена. Вместе с ней в этот вечер на сцену выйдут заслуженные артисты РФ Ярослав Дронов (Shaman), Дима Билан и Зара, народные артисты России Филипп Киркоров и Стас Михайлов, Ани Лорак, Сосо Павлиашвили, Emin, Тимати, Владимир Пресняков, Александр Панайотов, Татьяна Куртукова, Akmal', Дискотека Авария, ST и другие. Цены стартуют с отметки в 8,5 тысячи рублей.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Организаторы не продали почти половину билетов на концерт Долиной в Туле
Вчера, 17:39
На следующей неделе, 24 декабря, Долина даст сольный концерт в баре Petter в Москве. Цены на билеты варьируются от 9,5 до 15,5 тысячи рублей. Певица выступит со своими музыкантами, коллективом "Долина Band".
За два дня до Нового года, 30 декабря, Лариса Долина выступит со своими лучшими студентами в Джаз-клубе Алексея Козлова в Москве. В программе - джазовые и популярные эстрадные композиции, отечественные и мировые шедевры в оригинальных обработках. Стоимость билетов составляет от пяти до 12,9 тысячи рублей.
Кроме того, Лариса Долина перед Новым годом выступит не только в качестве певицы, но и как актриса. Зрители смогут увидеть артистку на сцене Театра на Таганке. Долина сыграет Миссис Ловетт в постановке режиссера Алексея Франдетти "Суини Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит-стрит" 26 и 27 декабря, а в канун Нового года - выйдет в роли Марселины в спектакле "Фигаро" Дениса Бокурадзе. Максимальные цены на билеты составляют 15 и 12 тысяч рублей соответственно.
Представитель артистки Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости уточнил, что декабрьский график Долиной не менялся. "График не менялся ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения. Было достаточно мероприятий за этот промежуток времени, где зрители - не всегда поклонники, просто зрители - прекрасно встречали и провожали артиста", - сказал он.
Верховный суд во вторник признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Планы Долиной не изменятся после решения суда, заявил ее представитель
Вчера, 11:46
 
РоссияМоскваЛариса ДолинаГригорий ЛепсДима Билан (Виктор Белан)Театр на Таганке
 
 
