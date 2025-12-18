Лариса Долина выступит еще шесть раз до Нового года

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина выступит еще шесть раз в период до Нового года, выяснило РИА Новости.

На следующей неделе, 24 декабря, Долина даст сольный концерт в баре Petter в Москве . Цены на билеты варьируются от 9,5 до 15,5 тысячи рублей. Певица выступит со своими музыкантами, коллективом "Долина Band".

За два дня до Нового года, 30 декабря, Лариса Долина выступит со своими лучшими студентами в Джаз-клубе Алексея Козлова в Москве. В программе - джазовые и популярные эстрадные композиции, отечественные и мировые шедевры в оригинальных обработках. Стоимость билетов составляет от пяти до 12,9 тысячи рублей.

Кроме того, Лариса Долина перед Новым годом выступит не только в качестве певицы, но и как актриса. Зрители смогут увидеть артистку на сцене Театра на Таганке . Долина сыграет Миссис Ловетт в постановке режиссера Алексея Франдетти "Суини Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит-стрит" 26 и 27 декабря, а в канун Нового года - выйдет в роли Марселины в спектакле "Фигаро" Дениса Бокурадзе. Максимальные цены на билеты составляют 15 и 12 тысяч рублей соответственно.

Представитель артистки Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости уточнил, что декабрьский график Долиной не менялся. "График не менялся ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения. Было достаточно мероприятий за этот промежуток времени, где зрители - не всегда поклонники, просто зрители - прекрасно встречали и провожали артиста", - сказал он.

Верховный суд во вторник признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.