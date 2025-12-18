Лариса Долина выступит еще шесть раз до Нового года

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина выступит еще шесть раз в период до Нового года, выяснило РИА Новости.
Так, по данным корреспондента РИА Новости, ближайшее выступление запланировано на 21 декабря. Долина споет на концерте "Рождество с Григорием Лепсом", который пройдет на площадке Live Арена. Вместе с ней в этот вечер на сцену выйдут заслуженные артисты РФ Ярослав Дронов (Shaman), Дима Билан и Зара, народные артисты России Филипп Киркоров и Стас Михайлов, Ани Лорак, Сосо Павлиашвили, Emin, Тимати, Владимир Пресняков, Александр Панайотов, Татьяна Куртукова, Akmal', Дискотека Авария, ST и другие. Цены стартуют с отметки в 8,5 тысячи рублей.
За два дня до Нового года, 30 декабря, Лариса Долина выступит со своими лучшими студентами в Джаз-клубе Алексея Козлова в Москве. В программе - джазовые и популярные эстрадные композиции, отечественные и мировые шедевры в оригинальных обработках. Стоимость билетов составляет от пяти до 12,9 тысячи рублей.
Кроме того, Лариса Долина перед Новым годом выступит не только в качестве певицы, но и как актриса. Зрители смогут увидеть артистку на сцене Театра на Таганке. Долина сыграет Миссис Ловетт в постановке режиссера Алексея Франдетти "Суини Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит-стрит" 26 и 27 декабря, а в канун Нового года - выйдет в роли Марселины в спектакле "Фигаро" Дениса Бокурадзе. Максимальные цены на билеты составляют 15 и 12 тысяч рублей соответственно.
Представитель артистки Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости уточнил, что декабрьский график Долиной не менялся. "График не менялся ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения. Было достаточно мероприятий за этот промежуток времени, где зрители - не всегда поклонники, просто зрители - прекрасно встречали и провожали артиста", - сказал он.
Верховный суд во вторник признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.