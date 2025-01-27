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В Баку задержали кубанскую "золотую судью" Хахалеву
В Баку задержали кубанскую "золотую судью" Хахалеву - РИА Новости, 27.01.2025
В Баку задержали кубанскую "золотую судью" Хахалеву
Экс-председатель Краснодарского краевого суда Елена Хахалева задержана в аэропорту Баку, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:37:00+03:00
2025-01-27T17:37:00+03:00
2025-01-27T20:25:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Экс-председатель Краснодарского краевого суда Елена Хахалева задержана в аэропорту Баку, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Хахалева была задержана в аэропорту Баку в Азербайджане", — сказал собеседник агентства, не уточив деталей. В 2017 году судья Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео, снятое на шикарной свадьбе ее дочери Софьи, куда были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в два миллиона долларов. Хахалева впоследствии объясняла, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери — крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Последний утверждал, что свадьба обошлась ему в сумму до пяти миллионов рублей, а Сосо Павлиашвили и Меладзе, как его друзья, участвовали в торжестве на правах гостей. В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину возбудить против Елены Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно. По данным следствия, Елена Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1,195 миллиона рублей. Внесение ложных сведений в табель, считает СК России, содержит признаки подлога.
https://ria.ru/20250126/obvineniya-1995509859.html
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В мире, Азербайджан, Баку, Происшествия, Краснодарский край, Россия, Краснодарский краевой суд, Елена Хахалева, Следственный комитет России (СК РФ)
В Баку задержали кубанскую "золотую судью" Хахалеву
Экс-судью Елену Хахалеву задержали в аэропорту Баку