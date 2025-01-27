https://ria.ru/20250127/sudya-1995761618.html

В Баку задержали кубанскую "золотую судью" Хахалеву

В Баку задержали кубанскую "золотую судью" Хахалеву - РИА Новости, 27.01.2025

В Баку задержали кубанскую "золотую судью" Хахалеву

Экс-председатель Краснодарского краевого суда Елена Хахалева задержана в аэропорту Баку, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T17:37:00+03:00

2025-01-27T17:37:00+03:00

2025-01-27T20:25:00+03:00

в мире

азербайджан

баку

происшествия

краснодарский край

россия

краснодарский краевой суд

елена хахалева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153030/88/1530308847_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_cebe78d19b69f17458d545efe78a25bf.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Экс-председатель Краснодарского краевого суда Елена Хахалева задержана в аэропорту Баку, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Хахалева была задержана в аэропорту Баку в Азербайджане", — сказал собеседник агентства, не уточив деталей. В 2017 году судья Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео, снятое на шикарной свадьбе ее дочери Софьи, куда были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в два миллиона долларов. Хахалева впоследствии объясняла, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери — крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Последний утверждал, что свадьба обошлась ему в сумму до пяти миллионов рублей, а Сосо Павлиашвили и Меладзе, как его друзья, участвовали в торжестве на правах гостей. В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину возбудить против Елены Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно. По данным следствия, Елена Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1,195 миллиона рублей. Внесение ложных сведений в табель, считает СК России, содержит признаки подлога.

https://ria.ru/20250126/obvineniya-1995509859.html

https://ria.ru/20250124/sud-1995342368.html

азербайджан

баку

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, баку, происшествия, краснодарский край, россия, краснодарский краевой суд, елена хахалева, следственный комитет россии (ск рф)