https://ria.ru/20240509/kontsert-1944990101.html

Жители Нарвы через реку посмотрели концерт в честь Дня Победы в России

Жители Нарвы через реку посмотрели концерт в честь Дня Победы в России - РИА Новости, 10.05.2024

Жители Нарвы через реку посмотрели концерт в честь Дня Победы в России

Жители Нарвы пришли на набережную, чтобы через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы в России, передает Telegram-канал RT. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-09T17:46

2024-05-09T17:46

2024-05-10T00:04

ленинградская область

ивангород

нарва

ленинградская область

александр дрозденко

сосо павлиашвили

дмитрий губерниев

песняры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945034727_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5b38e741926bb1b183e6ef1d950ecede.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая — РИА Новости. Жители Нарвы пришли на набережную, чтобы через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы в России, передает Telegram-канал RT."Жители эстонской Нарвы пришли на набережную, чтобы хотя бы через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы", — говорится в публикации.Как сообщила пресс-служба Ленинградской области, особый праздничный концерт, посвященный Дню Победы, проходит в Ивангороде во второй раз."Концерт — прежде всего дань уважения, памяти всем, кто погиб, завоевывая право жить свободно, без нацизма и фашизма. Его посмотрят наши друзья на той стороне, ведь сегодня 90% русскоговорящих жителей проживают в Нарве. Хотя для них это не просто, для них это мужественное решение, смелый шаг. Но память о победе, память о предках, о героях – ее невозможно отменить. Это наша правда, наша честь, это наша память. Победа будет за нами!" — сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.Глава региона особо поблагодарил со-организаторов концерта — Всероссийский государственный университет юстиции, а также Минюст и Следственный комитет России, оказавших мероприятию большую поддержку.Как отметила ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова, в прошлом году мероприятие вызвало огромный резонанс, получив 178 миллионов просмотров в Интернете. В этом году принято решение продолжить эту традицию, и, благодаря поддержке губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, концерт проводится во второй раз.В этом году концерт состоит из пяти блоков: "Битва за Москву", "Ленинградская битва", "Сталинградская битва", операция "Багратион", "Берлин.Победа". На сцене выступают государственный кубанский ансамбль "Криница", Сосо Павлиашвили, ВИА "Песняры" и ведущий Дмитрий Губерниев.Концерт в крепости Ивангорода впервые провели в честь Дня Победы в 2023 году. Со-организаторами выступили Правительство Ленинградской области и Всероссийский государственный университет юстиции.

https://ria.ru/20240509/parad-1944900095.html

ивангород

нарва

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ивангород, нарва, ленинградская область, александр дрозденко, сосо павлиашвили, дмитрий губерниев, песняры, день победы