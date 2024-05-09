Жители Нарвы через реку посмотрели концерт в честь Дня Победы в России

В Ивангороде проходит концерт ко Дню Победы, который смотрят из эстонской Нарвы
В России отметили 79-у годовщину победы в Великой Отечественной войне.
В России отметили 79-у годовщину победы в Великой Отечественной войне.
Торжественные мероприятия прошли в более чем 300 городах и населенных пунктах России.
Торжественные мероприятия прошли в более чем 300 городах и населенных пунктах России.
Над Москвой с утра барражировали самолеты, отслеживающие изменения метеоусловий. До последнего момента сохранялась интрига: не отменят ли воздушную часть.
Над Москвой с утра барражировали самолеты, отслеживающие изменения метеоусловий. До последнего момента сохранялась интрига: не отменят ли воздушную часть.
Во время парада Путин выступил с речью: “Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники — те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, — это наши герои".
Во время парада Путин выступил с речью: “Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники — те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, — это наши герои".
По данным Минобороны, в праздновании приняли участие более 150 военнослужащих.
По данным Минобороны, в праздновании приняли участие более 150 военнослужащих.
В военных парадах, торжественных шествиях, на статических выставках задействовали более 2,5 тысячи единиц вооружения, специальной и военной техники, в том числе 121 летательный аппарат.
В военных парадах, торжественных шествиях, на статических выставках задействовали более 2,5 тысячи единиц вооружения, специальной и военной техники, в том числе 121 летательный аппарат.
Зрители увидели бронеавтомобили разных типов — от уже привычных “Тигров” и “Уралов” до дебютанта — броневика “Феникс”.
Зрители увидели бронеавтомобили разных типов — от уже привычных “Тигров” и “Уралов” до дебютанта — броневика “Феникс”.
Военный парад прошел также в Петербурге, Перми, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Самаре и других крупных городах.
Военный парад прошел также в Петербурге, Перми, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Самаре и других крупных городах.
Более тысячи человек приняли участие в торжественной линейке и шествии в честь Дня Победы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Более тысячи человек приняли участие в торжественной линейке и шествии в честь Дня Победы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
В этот день у ветеранов была возможность напрямую обратиться к россиянам и пожелать мирного неба над головой.
В этот день у ветеранов была возможность напрямую обратиться к россиянам и пожелать мирного неба над головой.
В Севастополе в этот праздничный день прошел патриотический автопробег.
В Севастополе в этот праздничный день прошел патриотический автопробег.
Тысячи жителей разных возрастов по всей России возложили цветы к мемориалам, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне.
Тысячи жителей разных возрастов по всей России возложили цветы к мемориалам, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне.
Сотни москвичей собрались в Парке Победы на Поклонной горе в честь Дня Победы 9 мая.
Сотни москвичей собрались в Парке Победы на Поклонной горе в честь Дня Победы 9 мая.
После парада Путин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау прошли в Александровский сад и возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.
После парада Путин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау прошли в Александровский сад и возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.
В России отметили 79-у годовщину победы в Великой Отечественной войне.
Торжественные мероприятия прошли в более чем 300 городах и населенных пунктах России.
Над Москвой с утра барражировали самолеты, отслеживающие изменения метеоусловий. До последнего момента сохранялась интрига: не отменят ли воздушную часть.
Во время парада Путин выступил с речью: “Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники — те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, — это наши герои".
По данным Минобороны, в праздновании приняли участие более 150 военнослужащих.
В военных парадах, торжественных шествиях, на статических выставках задействовали более 2,5 тысячи единиц вооружения, специальной и военной техники, в том числе 121 летательный аппарат.
Зрители увидели бронеавтомобили разных типов — от уже привычных “Тигров” и “Уралов” до дебютанта — броневика “Феникс”.
Военный парад прошел также в Петербурге, Перми, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Самаре и других крупных городах.
Более тысячи человек приняли участие в торжественной линейке и шествии в честь Дня Победы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
В этот день у ветеранов была возможность напрямую обратиться к россиянам и пожелать мирного неба над головой.
В Севастополе в этот праздничный день прошел патриотический автопробег.
Тысячи жителей разных возрастов по всей России возложили цветы к мемориалам, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне.
Сотни москвичей собрались в Парке Победы на Поклонной горе в честь Дня Победы 9 мая.
После парада Путин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау прошли в Александровский сад и возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.